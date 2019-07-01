面板價格有壓 友達、群創下半年營運恐受影響

雖然美中貿易戰情勢在 G20 後轉趨和緩，但集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 今 (1) 日表示，雙方談判還在進行中，且終端市場需求仍保守，點名面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)，下半年恐將持續受面板價格推累，影響營運表現。

集邦表示，面板產業受市場需求疲弱、產業競爭影響，導致面板價格持續下跌、加上美中貿易戰衝突仍未明朗，恐使面板廠下半年旺季不旺，連帶面板價格跌破現金成本，營運壓力升高，面臨減產抉擇。

以第 2 季面板價格狀況來看，集邦表示，筆記型電腦需求量最大的 14 吋和 15.6 吋等主流尺寸報價已經接近現金成本價，而 18.5 吋、19.5 吋、21.5 吋等小尺寸液晶監視器面板也呈現無獲利的狀況，雖然部分電視面板尺寸的價格漲勢支撐了 2 個月，但 6 月又開始持續跌價，若面板價格跌破現金成本，將迫使面板廠選擇減產因應。

集邦表示，受到中國面板廠快速擴產，未來面板供過於求將成為常態，而有別於中國面板廠有政府補貼挹注、韓國面板廠有自家品牌維持需求，台灣面板廠相較之下顯得弱勢，雖然友達與群創積極布局新品，包括友達搶攻 8K 電視面板、電競 IT 面板，群創則是積極開發 Mini LED 背光以及 Dual Cell 等亮度和對比度提升的產品，但營運關鍵還是在獲利能力。

集邦表示，對面板廠來說，改善成本結構已是當務之急，由於零組件等變動成本難以控制，面板廠必須持續針對人力及產品組合進行優化，以降低資本支出。