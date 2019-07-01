6月製造業PMI連2月緊縮 貿易戰衝擊存貨指數創近3年半低點

中華經濟研究院今 (1) 日公布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 連續 2 個月呈現緊縮，且指數續跌 0.1 個百分點至 48.1%，可留意到，五項判斷指標中的「存貨指數」已連 2 個月緊縮，並續跌 4.1 個百分點至 45.5%，創 2016 年 3 月以來最快緊縮速度，中經院解釋，主要是因貿易戰令市場觀望氣氛濃厚，業者藉由降低存貨來減少風險。

中經院說明，即便川習會順利落幕，但貿易戰恐仍將是長期拉鋸戰，從製造業「未來六個月展望指數」再續跌 5.6 個百分點至 42.9% 來看，反映廠商對未來抱持不確定性高的看法。

6 月的製造業 PMI 調查中，五項組成指標包括新增訂單、生產數量、人力僱用和存貨持續緊縮，供應商交貨時間持續下降。

製造業六大產業中，6 月三大產業回報產業 PMI 為緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業、交通工具產業和電力暨機械設備產業；即便食品暨紡織產業、電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業 PMI 仍呈現擴張，擴張速度也同步趨緩。

就「未來六個月展望指數」來看，在 5 月驟跌 7.2 個百分點轉為緊縮後，6 月指數再續跌 5.6 個百分點至 42.9%，其中，電子暨光學產業 (44.1%) 與食品暨紡織產業 (44.4%) 皆轉為回報未來六個月展望指數為緊縮，下跌幅度分別達 8.7、13.9 個百分點，食品暨紡織產業更創 2016 年 7 月以來最低點；僅化學暨生技醫療產業回報未來六個月展望指數為擴張，指數為 59.1%，較上月攀升 9.1 個百分點。

另一方面，非製造業經理人指數 (NMI) 已連 4 個月呈現擴張，惟指數續跌 2.0 個百分點至 52.0%。

非製造業八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業、教育暨專業科學業、零售業、資訊暨通訊傳播業、住宿餐飲業和批發業，惟運輸倉儲業、金融保險業轉為緊縮。