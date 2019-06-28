比特幣若想飛得更高 這個關鍵價位要守住

根據長期的期貨選擇權交易員的看法，比特幣如果守住了這個關鍵價位，將有機會展開另一波漲勢。

CoinDesk 比特幣報價。(圖片：CoinDesk)

比特幣今年以來已經上漲了將近 200%。但這一周卻經歷了大幅上沖下洗的過程。儘管波動再次加劇，TJM Institutional Services 的分析師 Jim Iuorio 認為，對於比特幣的未來仍然保持高度的希望。

作為一位長期的期貨選擇權交易者，Jim Iuorio 在接受採訪時強調，只要比特幣守在 10000 美元的價位之上，後續仍有大波段的上漲機會。儘管他沒料想到回撤的速度如此之快，但他認為，目前來看比特幣仍然具有建設性的模式，可以讓它飛得更高。

針對本周比特幣大幅的下挫，他的看法是，在快速急漲之後，這是個還算健康的修正，而這個現象也告訴了市場投資人，比特幣仍然存在風險，這是一種必經的過程，投資人應該適度謹慎，但不是因此遠離比特幣的市場。

有鑒於近期市場將黃金與比特幣的漲幅聯動在一起，認為央行的鴿派言論是造成比特幣上漲的主因。對此 Jim Iuorio 認為，各國央行降息的政策箭在弦上，對於今年比特幣的走勢，將帶來更多的激勵效果。

針對加密貨幣交易平台 Coinbase 在比特幣大跌時出現當機，似乎加劇了比特幣的跌勢。NationsShares 總裁 Scott Nations 表示，一個平臺的問題，不應該影響你所交易商品本身的價值。如同在紐約證交所交易的股票，不應該因為證交所可能出現問題，就影響了股票價格，甚至是公司本身的價值。投資人應該保持謹慎而不是過度恐慌。