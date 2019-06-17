〈每週CFTC報告〉全球需求前景惡化 投機者看多原油意願大減

隨著全球需求前景惡化，石油懷疑論者正在快速增長。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (14 日) 公布數據顯示，截至 6 月 11 日當週，大型投機者和避險基金交易的 WTI 原油期貨，淨多單大減逾 4.8 萬口，至 35.1 萬口。

本週的變化為看漲多單減 2.349 萬口，看跌空單增 2.5 萬口的結果。過去 7 週以來，押注油價上漲的淨多單一路減少，期間共減 19.5 萬口。

本週淨多單減少的口數，為 2017 年 8 月 29 日以來單週最多，淨多單總數則是自 2 月以來最少。

CFTC 原油持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

Confluence 投資管理首席市場策略師 Bill O’Grady 表示，在美國之外，全球經濟增長正在放緩，而貿易局勢愈緊張，增長的形勢愈差，如果中國經濟成長大受影響，對原油來說是個壞消息。

美元指數

大型貨幣投機者連兩週減少美元的看多部位，本週再減 2245 口合約，淨多單減至 23989 口。

數據顯示，本週多單減少 2463 口，而空單也減少 218 口，造成淨多單的減少，目前淨多單數量為 2018 年 7 月 17 日以來最低。同時也是連續第 13 週，淨多單總數低於 3 萬口。

美元指數押注 (圖表取自 countingpips.com)

其他貨幣

其他貨幣的主要變化，發生在墨西哥披索，淨多單大減近 2.3 萬口。自從 4 月 16 日當週，披索淨多單衝上歷史新高 15.6 萬口後，多頭就逐步撤守，本週為連續第 4 週多頭減少。

相較之下，看空瑞士法郎的部位則在本週大減，淨空單減少 11277 口，為近 4 週以來，第 3 週看空減少。瑞士法郎目前整體仍遭看空，淨空單近 2.5 萬口。

英鎊、歐元本週看空的局勢均有改善，英鎊淨空單減 2961 口，歐元淨空單減 759 口。

主要貨幣 (圖表取自 countingpips.com)

黃金

在全球不確定性增高之下，本週黃金期貨市場的看漲情況再度增加，淨多單增加 2.8 萬口，使淨多單總數來到 18.4 萬口。

與上週快速增加的多單 (6.9 萬口) 相比，本週持倉變化主要來自空單的減少，共減 1.8 萬口，相對之下，多單增加 9637 口。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

過去兩週，投機者看漲黃金的部位共增 97550 口，淨多單來到 2018 年 3 月 27 日以來新高。