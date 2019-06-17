〈每週CFTC報告〉全球需求前景惡化 投機者看多原油意願大減

隨著全球需求前景惡化，石油懷疑論者正在快速增長。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (14 日) 公布數據顯示，截至 6 月 11 日當週，大型投機者和避險基金交易的 WTI 原油期貨，淨多單大減逾 4.8 萬口，至 35.1 萬口。
本週的變化為看漲多單減 2.349 萬口，看跌空單增 2.5 萬口的結果。過去 7 週以來，押注油價上漲的淨多單一路減少，期間共減 19.5 萬口。
本週淨多單減少的口數，為 2017 年 8 月 29 日以來單週最多，淨多單總數則是自 2 月以來最少。
Confluence 投資管理首席市場策略師 Bill O’Grady 表示，在美國之外，全球經濟增長正在放緩，而貿易局勢愈緊張，增長的形勢愈差，如果中國經濟成長大受影響，對原油來說是個壞消息。
美元指數
大型貨幣投機者連兩週減少美元的看多部位，本週再減 2245 口合約，淨多單減至 23989 口。
數據顯示，本週多單減少 2463 口，而空單也減少 218 口，造成淨多單的減少，目前淨多單數量為 2018 年 7 月 17 日以來最低。同時也是連續第 13 週，淨多單總數低於 3 萬口。
其他貨幣
其他貨幣的主要變化，發生在墨西哥披索，淨多單大減近 2.3 萬口。自從 4 月 16 日當週，披索淨多單衝上歷史新高 15.6 萬口後，多頭就逐步撤守，本週為連續第 4 週多頭減少。
相較之下，看空瑞士法郎的部位則在本週大減，淨空單減少 11277 口，為近 4 週以來，第 3 週看空減少。瑞士法郎目前整體仍遭看空，淨空單近 2.5 萬口。
英鎊、歐元本週看空的局勢均有改善，英鎊淨空單減 2961 口，歐元淨空單減 759 口。
黃金
在全球不確定性增高之下，本週黃金期貨市場的看漲情況再度增加，淨多單增加 2.8 萬口，使淨多單總數來到 18.4 萬口。
與上週快速增加的多單 (6.9 萬口) 相比，本週持倉變化主要來自空單的減少，共減 1.8 萬口，相對之下，多單增加 9637 口。
過去兩週，投機者看漲黃金的部位共增 97550 口，淨多單來到 2018 年 3 月 27 日以來新高。