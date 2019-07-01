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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月28日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      124240  
00677U 富邦VIX              99988  
3481   群創                 54413  
2888   新光金               54306  
2823   中壽                 49917  
2409   友達                 44913  
3037   欣興                 42339  
2337   旺宏                 41494  
2303   聯電                 32353  
2891   中信金               30916  
2882   國泰金               30606  
00632R 元大台灣50反1        29240  
2313   華通                 27724  
2886   兆豐金               27204  
2884   玉山金               26218  
2330   台積電               25962  
00672L 元大S&P原油正2       25002  
2371   大同                 24811  
6153   嘉聯益               23420  
2317   鴻海                 21112  
2883   開發金               20761  
2618   長榮航               19673  
2885   元大金               19610  
00633L 富邦上証正2          19203  
2461   光群雷               18546  
1314   中石化               17931  
1201   味全                 16700  
2890   永豐金               16685  
3406   玉晶光               15531  
9955   佳龍                 15221
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