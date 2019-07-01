台北‧06月28日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 124240 00677U 富邦VIX 99988 3481 群創 54413 2888 新光金 54306 2823 中壽 49917 2409 友達 44913 3037 欣興 42339 2337 旺宏 41494 2303 聯電 32353 2891 中信金 30916 2882 國泰金 30606 00632R 元大台灣50反1 29240 2313 華通 27724 2886 兆豐金 27204 2884 玉山金 26218 2330 台積電 25962 00672L 元大S&P原油正2 25002 2371 大同 24811 6153 嘉聯益 23420 2317 鴻海 21112 2883 開發金 20761 2618 長榮航 19673 2885 元大金 19610 00633L 富邦上証正2 19203 2461 光群雷 18546 1314 中石化 17931 1201 味全 16700 2890 永豐金 16685 3406 玉晶光 15531 9955 佳龍 15221
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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