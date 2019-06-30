除上銀外 這二家工具機廠也已啟動接班佈局

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 名譽董事長卓永財在上周五 (28 日) 股東會後，正式交棒給長子卓文恒，成為近 20 年來，國內首家正式交棒的傳動元件大廠。不過，早在上銀交棒前，程泰 (1583-TW) 也曾在 2014 年啟動接班佈局，而東台 (4526-TW) 第三代則是 2017 年進入董事會。

上銀科技日前正式啟動二代接班，由名譽董事長卓永財將董座一職，交棒給獨子卓文恒，而卓永財則擔任上銀集團總裁，交棒上銀科技董座後，卓永財在上銀科技的角色，將是與共同執行長蔡惠卿，一同協助卓文恒執掌公司，而上銀集團旗下將於第 3 季轉上市的大銀微系統，副董事長也將由原任副總經理的女婿游凱勝接任，正式啟動接班佈局。

程泰集團董事長楊德華曾在 2014 年啟動二代接班計畫，接單梯隊由長女楊舒涵擔任程泰副董事長、次子楊尚儒則任亞崴副董事長，為接班先暖身，不過，2015 年 2 人便以有待磨練為由，辭去程泰與亞崴董監事法人代表，及副董事長職務，楊舒涵轉而擔任程泰管理部經理、楊尚儒則為亞崴管理部經理。

雖曾想過要交棒，但楊德華還是放不下自己一手在工具機產業所開闢的疆土，短期內可能還不會退休。未來若他卸任董座，傾向先由專業經理人擔任公司經營團隊，不排除從經營團隊中拔擢 1 位人選，來接任董座，第二代則等成熟了再來接班。

東台集團則是在 2017 年啟動交班布局，由於東台精機是由日籍創辦人於 1969 年成立，現任董座嚴瑞雄的父親，於 1981 年起擔任董座，1998 年由嚴瑞雄接棒，領軍東台集團，嚴瑞雄胞兄嚴華州長子嚴正，也以三新法人代表出任東台董事，而嚴正的妹妹嚴璐則是董事長特助，未來東台集團會培養經營團隊領導，但嚴瑞雄將不指定接班人。