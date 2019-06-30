〈FII掛牌滿周年〉戰略方向更清晰 將加快轉型腳步 走向品牌、服務

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 FII 董事長李軍旗指出，掛牌 1 年以來，整體戰略布局方向也更加明確，同時也加快轉型步調，開拓工業互聯網平台，由製造轉向品牌、服務發展。

FII 昨 (29) 日在上海舉辦「A 股上市周年高峰論壇」，綜合陸媒報導，李軍旗在受訪時坦言，1 年前對未來的發展方向和趨勢並非那麼清楚，但上市以來這 1 年，整體戰略方向更加明確和清晰。

李軍旗表示，外界對於 FII 的印象可能還停留在 10 年前，但近年其實都已經展開陸續轉型，像是由製造走向品牌，還有開拓工業互聯網平台，從製造業走向服務業。

對於外界關注的工業富聯戰略部署問題，工業富聯 CEO 鄭弘孟補充，主要聚焦智能家居、智能城市、智能製造三大市場，其中，智慧家居包含互動式串流、影音娛樂、遠距遙控、電商平台、健康照護等多元應用；智慧城市則包含城市管理、企業服務、產業服務、政務服務、生活服務 5 大方面來打造智慧城市。

智能製造方面，鄭弘孟則提出邊緣運算三輛馬車，賦能服務三劍客兩大策略，「三輛馬車」包括數控網關工業移動網、霧小腦、工業手機，「三劍客」則包括 Fii Cloud 雲平台、專業雲、工業人工智能，打通了製造業從生產現場，雲平台到前端應用的全流程。

此外，在另一大趨勢 5G 布局上，據了解，目前 FII 5G 業務發展涵蓋了局端與終端，5G 通用模組、小基站、核心網等。像是在近期舉辦的 MWC 上海 2019 大會上，FII 就聯合中國移動，推出全球首款、規格最小，支援 5G 筆記型電腦提的 5G M.2 通用模組。