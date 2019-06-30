〈觀察〉價量飽受美中貿易戰衝擊 今年石化業恐中止連4年榮景

受惠產品價揚、需求佳，塑化產業去年前 3 季獲利表現亮眼，但第 4 季起飽受油價暴跌與需求趨緩影響，獲利動能開始下滑。而今年以來，市場持續受到美中貿易戰影響，塑化行情與需求不振，連台塑四寶調薪幅度也寫近 6 年新低，也定調今年石化產業，恐中止連 4 年成長榮景。

台塑四寶去年前 3 季受惠全球經濟景氣持續好轉，油價與石化原料價格走強，需求也相當暢旺，獲利表現相當不錯，第 4 季起卻遭逢國際油價暴跌，加上美中貿易戰帶來的需求趨緩衝擊影響，四寶去年第 4 季營運表現不盡理想，單季純益共季減逾 9 成，台塑、南亞 EPS 雙雙寫下近 4 年來新低，台化也創 15 季來低點，台塑化更是 4 年來營運首見虧損。

今年上半年以來，國際油價雖攀揚，但需求延續保守觀望氛圍，石化產品價格持續下修，四寶首季單季營收均寫逾 1 年來低點。獲利方面，台塑稅後純益季增近 2.5 倍，年減 3 成；南亞稅後純益季增 17%，年減 6 成；台化稅後純益季增逾 3.8 倍，年減 34%；台塑化成功較上季轉盈，稅後純益年減近 5 成。四寶第 1 季獲利動能均較去年同期大幅衰減，稅後純益年減 3 至 6 成不等。

台塑化董事長陳寶郎也在今年股東會後表示，自己 4 年前就多次示警，石化業後續經營會越來越辛苦，主因在於美國多達 8 個乙烷裂解廠計畫啟動，市場多出 1000 萬噸的乙烯供給量，而新產能開出的時間點，差不多就是近期，在新產能開出下，全球石化市場供需與價格均大受影響，產業經營較為辛苦。

在日前台塑集團總管理處與四寶工會代表召開調薪協商會議時，經營團隊便以四寶前 5 月獲利共年減 47%，及後續景氣能見度未明為由，提出調薪 2.75% 外加 3000 元慰勉金。

雖然最終台塑集團總裁王文淵與工會代表協商後，拍板合計調幅以 3.378％定案，優於公司原先規劃，但仍為近 6 年來調薪幅度新低，調薪策略轉趨保守，顯見景氣低迷已成勞資雙方共識，也為今年石化產業恐中止連 4 年榮景定調。