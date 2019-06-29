能源盤後—屏息等待G20中美談判、下週OPEC+決定 WTI本月漲9%

週五 (28 日) 交易，美國原油價格收低，但本月漲幅超過 9%。交易員靜待週六日本 G20 峰會的中美貿易談判，以及下週 OPEC + 會議結果。

交易員渴望 G20 峰會傳出中美貿易談判有所進展，這將有助於支持全球兩個最大經濟體的石油消費量預期。

另一焦點是下週 OPEC + 會議，其內容應會包含產量最新消息、美伊緊張局勢的評論等等。

投資公司 Tortoise 投資組合經理 Rob Thummel 表示，「在 OPEC + 決定是否延長減產協議的過程時，中美貿易戰的延續狀況是他們衡量的最大單一因素。本週末 G20 峰會上的中美談判、訊號甚至更好的協議，這些都將決定 OPEC + 下週的決議結果。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 96 美分或約 1.6%，收每桶 58.47 美元。

WTI 原油期貨週四收盤價為最前月契約自 5 月 22 日以來最高。根據道瓊市場數據，本月迄今價格上漲 9.3%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格持平，收每桶 66.55 美元，本契約週五到期，本月迄今漲幅 3.2%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 93 美分或 1.4%，收每桶 64.74 美元。

《華爾街日報》週五報導，引述 OPEC 和沙國官員說法，OPEC 準備今年下半年延續現行的石油減產協議，即 OPEC + 每日合併減產 120 萬桶。報導稱，部分 OPEC 成員預計主張擴大減產，但沙國不太可能支持那些提案。

Thummel 表示，OPEC 必須衡量「美國作為全球原油供應者的地位越來越高」這一點，因為美國原油產量一直在提升，儘管今年迄今石油開採鑽井平台數量下降了 11%。

但 Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的鑽井平台數量增加 4 個達 793 個。上一週數量溫和增加 1 個。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.943 美元，該契約本月漲幅 7.8%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 1.945 美元，本月漲幅 5.6%。

這 2 份 7 月期貨契約在週五收盤後到期。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6 美分或 0.7%，收每百萬 Btu 2.308 美元，本月最前月契約價格下跌約 6%。

EIA 週四公布，國內天然氣供應量增加 980 億立方英呎，略低於預期 (1000 億立方英呎)。