〈遠東新股東會〉3年資本支出620億元 擴充美越日三地產能

遠東新 (1402-TW) 持續拓展全球新布局，董事長徐旭東表示，將持續擴大美國、越南、日本等地產能，預計遠東新 3 年資本支出將達 20 億美元 (約新台幣 620 億元)。

徐旭東表示，美國會是未來原料生產量最高的國家，越南則是中國勞工不足、工資偏高，加上銷歐有貿易協定，也成為美中貿易戰下的投資首選。

依照遠東新擴產計畫，今年開始，越南針織織布、染整、成衣二期產能將陸續投產，明年則可望望產能全開，同時明年也將新增長、短纖新產能，未來也將擴充固聚產能，一貫化效益可望逐步顯現。

美國方面，遠東新今年收購俄亥俄州環保酯粒廠，年產能 3.6 萬噸，至於與另外 2 家公司合資的德州廠，主要生產 PTA、固聚，目前也在詳談，也可望於近年投產。

日本則將在原有基礎上進行日本 Recycle 廠第二線擴充，預計明年投產，環保酯粒年產能 5 萬噸，並考慮於其他地點建立第 2 座生產據點，以滿足日本市場對於再生酯粒的大量需求。

此外，遠東新也計畫與中國中石化合作，考慮在揚州新增 PTA 產能，不過目前還在談，建廠也需要 2-3 年的時間。

以遠東新各地產能來看，目前台灣產能占整體產能 50%、中國 30%、越南及美國 20%，預計 3 年擴產後，台灣會降到 40%、中國 20%、美國加日本 20%、越南 20%。

遠東新去年新增美國 M&G 西維吉尼亞州 35 萬噸 PET 廠，越南年產 40 萬噸 PET 廠，及亞東石化觀音廠 150 萬噸 PTA 產線，目前 PET 產能達 300 萬噸。

另外，亞東石化今年受惠原料 PX 下跌，利差擴大，加上新產線效率較佳，已經達到損平，下半年有機會轉盈，全年可望獲利。