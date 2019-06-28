產險網路投保前5月保費收入年增近5成 旅平險貢獻大

網路投保便利、快速、即時，改變許多人購買保險的習慣，據金管會最新網路投保統計，今年前 5 月產險業網路投保保費收入 5.27 億元，成長近 5 成，其中，旅平險為前三大險種之一。

過去民眾一旦出遊，便需至保險公司臨櫃辦理或請業務員到家中填紙本要保書的消費方式，現在取而代之的是在行動裝置上輕鬆點選，免出門即可完成投保，加上近年來航空公司罷工事件頻傳，影響許多民眾的出遊計畫，產生行程延誤、行程取消等損失，民眾出遊前投保意識抬頭。

根據金管會最新網路投保統計，今年前 5 月產險業網路投保保費收入 5.27 億元，成長近 5 成，其中，旅遊平安險（含不便險) 為網路投保前三大險種之一，可見網路投保旅遊平安險，是刺激產險網路投保業績成長的大部份。

在資訊發達狀況下，前期的機師罷工至近期的空服員罷工事件裡，社群媒體紛紛彙整投保旅遊平安險的因應之道、懶人包教學等，外交部也呼籲民眾事前投保以維護自身權益，此宣導也成產險業網路投保旅遊不便險成長助力，網路投保旅平險的趨勢更加蓬勃。

和泰產險統計，至今年 5 月止，網路投保月平均數中，投保旅平險（含旅遊不便險）件數便佔了總投保件數 60% 以上，單月成長率約 70%，其中網路投保年齡層 30 歲至 49 歲件數最高，也呼應此年齡區間高度利用行動消費的習慣。

明台產險內部資料統計也顯示，2019 年上半年投保旅遊不便險件數較去年同期成長 70%，且其中有超過 9 成使用班機延誤快速理賠通知服務，透過班機延誤快速理賠通知服務完成的理賠件數也較去年同期成長 3 成。看好此商機，明泰產險也推出以旅遊不便險為主約，可單獨投保一年期不限次數的旅遊不便險。

和泰產險則提醒民眾，妥善利用網路投保的便利性，以旅遊平安險來說，只要在旅遊出發時間前 2 小時進行線上投保，即可享有相關的保障，呼籲民眾不單只是因罷工事件才投保旅遊平安險，平常出遊便要有相關投保觀念，才能讓旅程平安「有事」無恐。