台股盤中─川習會在即 觀望氣氛轉濃 量縮價跌季線上橫盤震盪

在川習會前，亞洲股市今日早盤普遍走跌，台股同受影響，觀望氣氛濃厚，早盤預估量跌破 900 億元，呈現量縮走跌格局，持續在季線與 10700 點上遊走，資金普遍也不青睞電子股，轉向湧入生技醫療與黃金概念股避險。

就台股走勢來看，今 (28) 日為本周、本月及本季最後交易日，早盤指數開盤點位在 10786.66 點，即為盤中最高點，最低跌到 10728.72 點，亞股表現也普遍下跌，包括日經、香港恆生、南韓、及深圳、上海股市都在盤下震盪。

證券分析師黃漢成說，大盤今日主要由生技、黃金等概念股主導，包括光群雷 (2461-TW)、訊聯 (1784-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW)、麗豐 - KY(4137-TW) 等，股價皆上漲，黃金概念股則以佳龍 (9955-TW) 為代表。

不過，盤中代工族群如仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等，股價一度再寫波段新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，川習會前，台股交易量萎縮，顯示市場觀望，但注意新台幣匯率早盤仍為升值，顯示資金持續匯入，預估台股月、季線都將收紅，至於周線收紅難度則高。

在權值股方面，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 今日早盤都下跌，唯獨鴻海 (2317-TW) 逆勢走高，由於鴻海將於 7 月 25 日除息 4 元，也預告市場參與除息行情意願提升。