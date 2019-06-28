台股盤後—G20川習會前觀望修正 今年上半年反彈已逾千點

台股受市場觀望 G20 川習會影響，今日量縮修正，在權值股無力、半導體族群走弱下，指數終場下跌 43.07 點或 0.4%，成交金額 892.91 億元，上半年來看，台股反彈 1003.42 點或 10.32%，但第 2 季僅上漲 89.79 點，周線收紅十字線。

今日權值股表現無力，蘋概三王中，台積電、大立光同步收跌，鴻海終場漲幅收斂、平盤作收，電信三雄中華電、遠傳同步走弱，台灣大收平盤，台塑四寶中台塑化、台化收跌，南亞、台塑也是平盤作收。

今日半導體是盤面上弱勢指標，瑞昱下挫 4.4%、世芯 - KY 跌 3.4%，矽創跌 2.6%，日月光投控也收跌逾 2%，訊芯 - KY、南茂、新唐、光罩等也是同步走弱。

紡織族群今日表現也弱勢，遠東新下挫 1.3% 領跌，得力、廣越跌 2% 以上、新紡、聚隆、福懋、利勤、力麗等也同步下挫。

台股今日在盤面震盪下，買盤聚焦在成長性佳的龍頭股，像是不斷電系統龍頭旭準，大漲半根漲停板，網通大漲智邦，也上漲 2.3%，電源龍頭台達跌也是收漲 1% 左右。

法人認為，市場普遍保守看待台股下半年表現，主要是貿易戰衝擊，恐使經濟成長動能放緩，衝擊各業者的接單表現，不過若 G20 美中雙方釋出善意，達成共識，暫緩貿易戰爭紛爭，還是可刺激多方信心。

下半年選股方向，除內需、紡織、高殖利率等防禦型類股外，也可以選擇趨勢強勁明確的 5G、電動車、資料中心等相關族群。