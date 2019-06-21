上緯退出風電市場 股價一度觸及跌停

上緯投控 (3708-TW) 今 (21) 日凌晨召開重訊記者會公告，董事會決議出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，潛在處分收益達新台幣 2.85 億元至 26.39 億元)，即便潛在收益龐大，但此舉等同退出風電開發市場，衝擊今日股價表現，開盤隨即跳水，跌破 5 日線與月線，盤中跌幅維持逾 9%，並一度觸及跌停價 93.6 元。

上緯投控旗下上緯新能源負責開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計年底前完工，海能風電同樣位於苗栗竹南外海，總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。

不過，上緯表示，海鼎風電在去年 4 月遴選階段未能取得開發權利，上緯新能源 2021 至 2025 年已無風場可開發，開發風場階段性任務完成，基於員工未來發展與股東權益，董事會決議出售上緯新能源及其子公司海能風電，給歐美能源公司，意即上緯新能源所提供的風場運維服務，也將一併出售，目前上緯對海洋風電的持股仍有 7.5%。

據上緯公告，此次出售上緯新能源普通股股權，交易數量共 2000 萬股，每股交易價格為 1.3 美元至 5.07 美元，總交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，將依付款條件達成情形，預計處分利益為 914 萬美元至 8463 萬美元，若以 1 美元兌新台幣 31.18 元匯率計算，處分收益約合新台幣 2.85 億元至 26.39 億元，將視海能風場進度給付及開發成本，來調整價金。

雖然市場認為，上緯出售上緯新能源的對象為歐洲離岸風電大廠，但上緯堅持不透露出售對象與相關細節，僅表示將出售給歐美能源公司，預計 6 月底前完成簽約，簽約後才會對外公告交易對象。