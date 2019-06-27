台商回流再通過4家 總投資額破4000億 經部：逾50家排隊中

歡迎台商回台投資 2.0 方案公布後，經濟部投資台灣事務所今 (27) 日又核准期美科技、力山工業等 4 家廠商投資案，合計共 81 家台商通過審查，吸引 4117 億元投資，預計創造近 3.7 萬本國就業機會。

經濟部指出，今年 1 至 6 月底共召開 23 次聯審會議，共 81 家台商通過，總投資額高達 4117 億元，後續仍有超過 50 家廠商排隊申請。

這次核准的其中一家不願具名的電子零組件大廠，為分散美中貿易戰風險與因應市場需求，擴大高階被動元件在台產能，升級現行智能化、自動化生產體系，規劃投入超過 200 億元在高雄建置新廠，並於現有廠區新增全自動化產線，預計可新增 1183 個本國就業機會。

另一家台灣自動化設備大廠，也是智能自動化設備系統領導廠商，為因應全球政經情勢變化，決定調整全球投資布局，預計投入 28 億元於苗栗縣銅鑼科學園區興建全新廠房，並招募 100 位本國專業人才，建構智慧化產線生產自動化物流系統、資訊產品系統及產業控制器等。

期美科技是台灣第一大飛輪健身車製造商，主要客戶是市值 40 億美元的全球最大健身獨角獸美國 P 公司，占年營收 9 成，期美原本評估在寧波或台灣設廠擴充產能，以滿足訂單需求，不過受貿易戰影響，決議投資 16 億元在台南市新吉工業區建置新廠，導入智慧製造，將可新增 270 個本國就業機會。

力山工業則是全球最大工具機製造廠之一，以美國為主要市場，為了因應高關稅壓力及客戶需求，決定將中國桐鄉產能移回台中大里廠區，砸下 8 億元擴建廠房、新增智慧化產線，以台灣為新產品研發製造據點，預計增加 300 個就業機會。

經濟部指出，台灣已成為全球精品運動器材供應重鎮，期美與力山回台擴大投資，以長年累積的專業技術與研發創新，將可帶動上中下游各 300 多家供應鏈廠商共同成長，創造另一個 MIT 世界級產業。