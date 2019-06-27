5月景氣續亮黃藍燈 距低迷藍燈僅1分之差 景氣改善仍緩慢

美中貿易紛爭導致全球經貿成長動能減緩，國發會今 (27) 日公布 5 月景氣燈號，續亮代表「趨弱」的黃藍燈，但綜合判斷分數較 4 月大減 4 分，降至 17 分，距離低迷藍燈只有 1 分之差。

國發會表示，景氣領先指標雖連續 5 個月上升，但增幅已縮小，同時指標持續下跌，不過跌勢漸減，顯示景氣改善幅度仍緩慢，須密切關注後續變化。

觀察綜合判斷分數 9 項構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃藍燈，工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少 1 分，其餘 5 項燈號不變。

國發會景氣燈號是由涵蓋金融、生產、投資、就業等面向的 9 項指標所構成，去年下半年起，國內景氣擴張力道趨緩，燈號也從代表「穩定」的綠燈轉呈黃藍燈，去年 12 月甚至亮出「低迷」的藍燈，截至今年 5 月，已經連續 5 個月亮出黃藍燈。

展望未來，國發會表示，半導體業者持續擴充先進製程，綠能投資及台商回台投資成效逐漸顯現，再加上政府落實前瞻基礎建設投資、加速都更及危老重建，以及所得稅制優化、補助民眾節能家電及旅遊、減徵貨物稅等消費面激勵措施，可望進一步擴大內需成長動能。

外需方面，雖然美中貿易戰干擾全球經貿成長，不利我國出口表現，但轉單效應及新興科技應用持續擴展，有助緩解部分衝擊，後續國際情勢對國內景氣影響仍須密切留意。