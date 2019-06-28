傳統貨品接單熱+廠商回台 去年外銷訂單國內生產比率超越中國

經濟部統計處今 (28) 日公布去年外銷訂單，國內生產比率增至 47.9% ，是 2015 年來首度高於中國及香港的 46.7% ，主要是因上半年國內生產為主的傳統貨品接單熱絡，再者下半年受美中貿易紛爭影響，部分廠商將產線移回國內生產所致。

過去盛行「台灣接單、海外生產」的三角貿易模式，觀察歷年變化， 2001 年海外生產比重還不到 20%，2006 年升逾 40% ，此後逐年上升，直至 2015 年達到 55.1% 的歷史高點，近年開始逐漸回落，去年則為 52.1% 。

為了解外銷廠商接自海外訂單的生產方式及產品銷售流向等實況，經濟部從 2011 年起每年執行「外銷訂單海外生產實況調查」。

經濟部指出，受貿易戰影響，我國廠商在中國及香港生產已有變化，勞力密集產業考慮移往東協，科技產業則遷回國內，有助國內生產比率逐年提升。

根據統計，去年海外訂單中，國內生產比率占 47.9% ，年增 1.1 個百分點，在中國及香港生產占 46.7% 次之，年減 1.2 個百分點。

海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應的家數比率為 38.7% ，顯示有近四成海外生產業者仍與國內保持生產活動分工。

經濟部調查，在中國及香港有生產據點的業者中， 15.8% 考慮調整產線，時間以 2019 年占 43.4% 最多，其次為 2020 年占 19.7% ，去年已經移轉者占 18% ，其他時間則占 25.4% ，其中資訊通信產品考慮在今年調整者占達 70.8% 最高。

按貨品觀察，以紡織品、基本金屬製品及電機產品移至東協的比率較高，均超過七成；移回國內的比率則以資訊通信產品、光學器材及機械的比率較高，各占 70.8% 、 66.7% 及 50% 。