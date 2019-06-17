歐元區Q1薪資成長 增幅創歷史新高

歐盟統計局 (Eurostat)今 (17) 日公布 2019 年第 1 季勞動成本統計，薪資年增率達 2.5%，創該統計執行以來新高。

上述消息發布後，歐元兌美元匯率，維持微幅漲勢；台北時間週一晚間 6 點 25 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.08%，至 1.1216。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐盟統計局資料顯示，首季勞動成本年增 2.4%，薪資年增 2.5%，創該統計執行以來 (自 2010 年開始執行) 新高；非薪資成本年增 2.2%。

歐盟統計局資料顯示，首季勞動成本年增 2.4%。(圖：翻攝自歐盟統計局官網)

歐洲央行 (ECB) 於本月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點；對該決定而言，今日公布的薪資成長統計，可謂積極訊號。

ECB 聲明寫道，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變；至少會維持當前利率水平，至 2020 上半年，確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 當時稱，歐元區經濟成長仍面臨下行風險，適度的貨幣寬鬆政策，是必要的，但經濟陷入衰退的機率很低，也不可能陷入通縮。