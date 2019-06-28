臉書追求營收再成長 IG推薦內容納廣告 有望多賺12億美元

臉書 (FB-US) 旗下的照片分享社群軟體 Instagram，正考慮在向用戶推薦的內容中也加入廣告，據投資銀行摩根士丹利分析，如果發展順利，到 2021 年，這項廣告版位有望為臉書帶進 12 億美元營收。

點選 Instagram App 下方選單的「探索」按鈕，可以看到依照用戶喜好所推薦的照片、影片內容，未來當用戶在此區塊向下滑動觀看相關推薦時，將會出現廣告內容。摩根士丹利分析師 Brian Nowak 認為，這是臉書持續將流量變現、尋求營收來源的進一步策略。

彭博社報導，Nowak 推估，若以每位用戶貢獻 2 美元收入，且用戶成長速度不變的話，到 2021 年，探索牆的廣告版位將可以為臉書集團 帶進 12 億美元營收。在摩根士丹利的營利預估中，這大概約占 2% 比重。

不過，這個策略也有潛在的阻礙。Nowak 指出，首先是臉書尚未決定何時推出此產品，況且還要看廣告主的預算會增加多少，廣告主也可能抽掉其他位置的臉書廣告，例如 IG 或臉書塗鴉牆，而改下到 IG 探索牆去。

為增進營收，臉書推出不少廣告產品，除了塗鴉牆、探索牆的廣告版位之外，臉書也嘗試經營影片串流服務，試著與 Youtube 一爭高下。德意志銀行分析師預期，在未來數年內，臉書影片服務就有望帶來 50 億美元的營收。

臉書 2018 全年廣告營收為 550 億美元，較 2017 年成長了約 3 成。2019 年第 1 季廣告營收就達 149 億美元，較去年同期成長 26%；來自行動裝置的廣告營收為 139 億美元，占比 93%，且較去年同期成長 30%。

雖然臉書先前發生過不當處理使用者穩私的問題，但並未對廣告業務帶來太大影響。2019 年第 1 季，每件廣告平均價格成長了 4%，廣告觸及率則跳升至 32%。

臉書周三美股收盤下跌 0.62%，報每股 187.66 美元。