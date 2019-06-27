建案迎暑假 12位東森YOYO哥哥姊姊陪孩童一起唱跳

不少建案會針對女性「女力購屋」、首購族「輕鬆購」，或金字塔頂端「層峰臻藏」等不同的客層提出各式利基。如今市場上首次出現以「孩子」為訴求的產品；「新板巨星」不僅有健身房、媽媽教室等豐富公設，並規劃開心農場、寵物公園、遙控賽車場、露營區。去年九月底公開銷售不到兩個月已破百戶，成為樹林、板橋、新莊賣得最好的建案；暑假期間更邀請東森 YOYO 台的 12 位哥哥姊姊，每週舉辦見面會，要給孩子們一個特別的假期。

走進「林板新特區」，正中間有西盛廣場公園和籃球場；這是建設公司捐給社區的綠地，也是最吸引購屋者目光之處。專案經理陳愈紘表示，除了最先完成的籃球場、社區公園，可容下 40 位小朋友及 30 位長輩的公托中心已在營運中。其它如診所、咖啡廳、早餐店、洗衣店、超商、派出所等機能也相當完備，甚至大安路上還有國民運動中心，生活所需無一所缺。

有別於一般住宅建案多針對成年人行銷，林板新特區逆向操作，產品主打 1 至 8 歲學齡前族群的需求；日前邀請太陽哥哥、月亮姊姊現場帶動唱，甚至為建案製作了一首主題曲。「新板巨星、台北的新星，成家很容易、人人買得起……」朗朗上口的旋律吸引不少住戶、看屋客帶著子女一同唱跳；加上廣播、電視、電影、美食街廣告，及戶外電子看板的強力放送，讓不少家長直呼驚奇；孩子聽到音樂自動起舞，堪稱 2019 年最洗腦的小孩神曲。

連續 12 週的活動，東森 YOYO 台的 12 位哥哥姊姊要和大小朋友、家長一起唱跳 FUN 暑假。陳愈紘表示，新板巨星從第一首主打歌開始，每首歌曲都讓民眾琅琅上口；「這次我們還加入親子舞蹈，要讓歌曲記憶點更強烈，並呼應社區內豐富的全齡化公設。」東森 YOYO 台的每位哥哥姊姊在活動中，除了唱自己的主題曲，也會教唱新板巨星的主題曲 ，要讓住戶及潛在買家更清楚建案特色。

「新板巨星」規劃 23 坪和 39 坪格局，總價 890 萬元起購得 3 房。相較於樹林市區每坪行情 36 萬至 37 萬元、江翠 40 多萬、亞東醫院更是 5 字頭起跳，甚至土城暫緩發展區也達 4 字頭；林板新特區 30 多萬的單價相對實在。 官方網址：https://reurl.cc/LrzWa