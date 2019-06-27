〈浩鼎股東會〉擺脫司法陰霾 將更積極爭取海外授權 營運成長看俏

浩鼎生技 (4147-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長張念慈表示，由於過去遭司法纏身，影響藥品授權進展受阻，然而隨著判決結果出爐，未來也將著重在海外廠商授權，加上擴充內部產線擴充，未來成長性看俏，本月初浩鼎也增資 21 億元，將用於開發新藥及研究前期疫苗療效等。

張念慈因被控新藥試驗解盲前賣股避損，違反證券交易法，歷經 3 年風波，本月 21 日士林地院認定解盲結果難以預測，判張念慈等 5 名高層一審判決無罪，全案仍可上訴。

展望後市，張念慈表示，過去由於司法纏身，導致研發時程延遲無法達標，與其他藥廠談授權的過程中，也要花很多力氣解釋，授權因此頻頻受阻，隨著判決結果出爐，未來將著重授權，補齊過去缺口。

張念慈進一步指出，雖然過去面臨司法問題，不過公司內部研發，產線持續擴充，包括疫苗、抗體藥及小分子藥物複合體等，都將成未來洽談授權的優勢。

另外，小股東指出，本月初浩鼎增資近 21 億，但臨床實驗項目多，擔心浩鼎未來資本支出恐入不敷出，對此，財務長詹孟恭回應，目前增資案加公司資本總計 50 多億元，能支撐 3-5 年，張念慈表示，資金主要會運用在 OBI-822、OBI-833 等主動免疫抗癌疫苗方面。

張念慈表示，3 年前台灣生技產業領先中國，不過近年漸漸被超越，由於中國海外人才回歸、執行力強、規模也較大等優勢，台灣面臨法規嚴謹、人才斷層嚴重等壓力，但優勢仍在創新。