江文勝：天下大亂，形勢大好？

【文／江文聖】

我和習近平可以說已經不再是朋友了」、「如果我沒有連任，股市將會崩盤」、「中方不該報復，這樣只會更糟！」、「我與中國領導人習近平進行非常好的電話交流」等，每次透過推特發文總能造成全球股市劇烈波動，古今中外、普天之下大概也只有美國總統川普一人。

細數美中貿易戰一年多來，川普透過推文發表看法，往往對全球股市帶來巨大震盪，上周透過推特發文，讓市場解讀本周 G20 會讓美中貿易戰出現重大進展，全球股市歡騰鼓舞，美國四大指數重回多頭趨勢、歐股也挑戰前波高點、台股也突破、站穩所有均線反壓之上。

川普當然不是吃素的，美中貿易戰不會就此結束，５Ｇ牽涉到下一世代科技業發展，美國怎能讓中國獨霸？人臉辨識、安控又涉及國防安全，川普又怎麼會坐視不管，只是川普明年面臨連任壓力，而美股又是川普引以為傲的重大政績，因此美中貿易戰期間會出現空窗期，讓情勢不致大失控，這緩和期就是全球股市奮力反撲的機會！當然，儘管川普言論難以捉摸，且美中貿易戰是持久戰無庸置疑，長期而言對全球景氣、產業鏈洗牌、資金遷徙等，更有絕對性的影響，台灣若能把握亂世危機中產生的契機，套一句經濟部長沈榮津的話，這是「老天再給台灣一次機會」！

美國今年因川普因素出現二次轉折，原本已經走空的美國四大指數出現大逆轉，由長空架構一舉扭轉成為長多格局。

第一次出現在去年底、今年初，去年第四季因為利率倒掛引起資金恐慌出走，道瓊從二○一八年十二月初的二五九八○點一路跌到二一七一二點，一口氣跌破所有均線反壓，並讓所有均線皆呈下彎的空頭排列，但十二月底川普在阿根廷會議上，與中國達成休兵九○天協議，緊接著到了今年二月，川普又釋出考慮延長美中休兵期限，激勵美股從二一七一二點一路又拉升到五月初的二六六九八點，此時，道瓊不但突破所有均線反壓，站穩所有均線上，更讓所有均線呈現上揚，出現典型的多頭格局。

美股漲跌，川普說的算！

第二次則是出現在五月，五月十日起川普祭出高關稅造成的回檔，接著又大力封殺華為供應鏈，讓道瓊從二六六九八點又一路跌到二四六八○點，再一次跌破所有均線反壓，同時所有均線也都出現下彎的空頭架構。但到了六月，Fed 釋出寬鬆訊息之後美股反彈，緊接著在上周，川普推文又稱與習近平進行非常好的電話交流，市場對於六月底舉辦的 G20 又出現美中貿易戰緩和的期待，這一波道瓊又從二四六八○點一路突破所有均線反壓，來到近期高點二六九○七點，所有均線又再度呈現上揚的多頭排列，S&P 500 指數甚至創下歷史新高。

美股漲跌，川普說的算！但現在又來到高點了，是不是也該要提防第三季再來一次明顯回檔？尤其是七月！

美中貿易戰在一連串的對峙、緩和過程中，對全球景氣確實也帶來了相當高的不可預測性。鴻海集團董事長郭台銘曾表示，科技戰爭也在同時上演，「世界的經濟將會在數月、甚至數周內產生急劇的變化」，短時間內可能發生比金融海嘯更大的問題。台達電股東會上董事長海英俊也認為，「全世界沒有哪一個人看到下半年展望」。郭董、海董言論，讓市場投資人「嚇到吃手手」，觀望氣氛轉濃。

台灣（股）比你想像中強

雖然近期因為川普利用 G20 談話，又讓市場對美中貿易戰帶來期待，加上 Fed、歐洲央行釋出寬鬆訊息，全球股市又進入一片樂觀，但觀察近二年來的國際股市，市場樂觀的時候不要跟著太樂觀、市場極端悲觀的時候也不用跟著太悲觀。回到理性務實的角度，美中貿易戰從二○一八年三月川普出手之後，中心基調其實沒有改變，只是過程中重複著對峙、緩和、緊張、期待等，讓股市也跟著大起大落，增添短線操作困難度。此時，也唯有不隨著市場短線多空起舞，找出股價波動節奏，才能在劇烈震盪行情中趨吉避凶。

市場擔憂全球景氣未來發展的同時，世銀的最新展望報告暗示，貿易衝突危害全球經濟，近期在半年一度的《全球經濟展望報告》中，將今年全球成長率由一月預估的二．九％，下修到二．六％，成長率恐創下三年新低。值得注意的是，世銀將東亞今、明兩年成長率分別下修○．一個百分點至五．九％，將是十年前亞洲金融海嘯以來首度未達六％水準。

美中貿易戰持久戰無法避免，香港的反送中大遊行，聰明的錢會自己找出口，新興市場再現一波資金落跑潮。新興市場股票基金及新興市場ＥＴＦ最近也大失血；此外，新興市場債券基金同樣出現贖回潮。根據業者最新統計，新興市場股票基金最近失血爆巨量，創下去年第二季土耳其與阿根廷危機以來的最大淨流出。其中，金管會六月公布最新外資統計，五月外資淨匯出二○．三億美元（約六四○億台幣），為今年單月首度轉為淨匯出。

全球資金大遷徙，從新興市場流出轉進美元體系避險，激勵美元指數一度衝高至九八的近二年新高，短線因 Fed 寬鬆訊息轉弱拉回至九六附近，後續觀察若美元指數再度轉強恐讓新興國家市場的債務危機緩步升高。

然而，這些從新興市場撤出的資金雖然回流美元體系，卻沒有投入位於高檔的美股，而是投入美債、黃金等避險，甚至連停留在美股的資金也開始逢高出現「棄股轉債」的動作，讓美國十年期公債殖利率下滑至近二年低點二．○一％，全球負殖利率公債規模又來到高峰。

進入七月後，因為全球股市已經拉升在前，即便美中貿易戰如預期趨緩、Fed 也如媒體報導降息兩碼，都有可能讓處於歷史高檔的美股出現利多出盡走勢，更何況，萬一雙方會談結果未如預期、中東地緣政治再度緊張，那市場可就以利空來解讀了；也就是說，邁入第三季的七月份，全球股市可能又再出現大震盪。

不過正所謂「天下大亂，形勢大好 」，美中貿易進入持久戰，衝擊最大的就是以中國大陸為生產基地並外銷美國的企業，台股當中首當其衝的就是電子五哥，尾巴大到無法在一時半刻馬上應變，其他中小企業台商營運靈活充滿彈性，或許有可機會因禍得福。台商若能在這樣的混亂中掌握稍縱即逝的機會，或許就是為數眾多的台灣中小企業難得的轉型契機。

根據國際知名經濟預測機構ＩＨＳ最新預測報告，因為美中貿易戰衝擊下的大環境不好，台商紛紛申請回台設廠投資，台灣相較於其他國家受衝擊的影響比較小，台灣今年的經濟成長率為二％，重回亞洲四小龍之首，高於香港一．八％、南韓一．七％、新加坡一．四％。美中貿易戰台灣受惠程度僅次於越南，若政府展開雙臂迎接回流台商，並將資金引導流入正確方向，那麼台灣未來幾年的經濟成長率仍可在亞洲四小龍中維持領先態勢。

大陸高科技加速「去美國化」，台商有機會趁隙填補空缺：法人表示，大陸高科技龍頭華為加速「去美國化」，台版華為供應鏈有望受惠。根據大陸券商盤點，華為在全球供應商家數眾多，美國計有英特爾、賽靈思、高通、美光等三三家，中國大陸有立訊、京東方等二四家，日本富士通、村田等十一家，台商則有台積電、大立光等十家，其他國家的供應商如韓國三星也有十三家。法人認為，台積電、大立光、聯發科等在５Ｇ及手機上，有望獲得更多轉移訂單。不過像台積電、大立光等國際重量級企業因為跟美國大公司營運往來也相當密切，未來是否在美國壓力下做出選邊抉擇仍是變數。

「台商製造」轉型「台灣製造」：經濟部長沈榮津不久前接受媒體訪問時指出，川普宣布擴大對陸貨加徵關稅之後，讓原本觀望台商加速回流。預期累計今年返台投資金額將達五五○○億元，會超過上修後的五○○○億元目標，而「這是千載難逢的機會」，「老天再給台灣二○年榮景，產業得以轉型升級」。

沈榮津認為美中貿易戰雖牽動全球供應鏈重組，但對台灣而言卻是機會，這是台灣重新布局全球供應鏈的最佳契機，台灣產業供應鏈將從「台商製造」走向「台灣製造」。他在訪問中舉例，ＮＢ代工龍頭廣達回台投資，帶動高階、高單價伺服器相關產品供應鏈回台，「會像粽子一樣一整串都回來」。目前回台廠商已建立伺服器、網通設備、自行車、汽車零組件、汽車電子和航太七大產業供應鏈。這些產業鏈扎根下去，二○～三○年不易改變，這是「老天再給台灣一次機會」，執政當局一定要把握機會。

來源：《先探投資週刊》 2045 期

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