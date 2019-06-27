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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

※來源：台灣證券交易所
06月26日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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06/26  所羅門、光群雷、大立光、奇鋐、總太、泰碩、玉晶光、牧德、世芯-KY、立積、泰金寶-DR
06/25  光群雷、總太、泰碩、玉晶光、矽力-KY、泰金寶-DR、耀傑-DR
06/24  總太、玉晶光、世芯-KY、康控-KY、立積、佳龍
06/21  光群雷、總太、泰碩、玉晶光、世芯-KY、立積、易華電、陽光能源-DR
06/20  義隆、總太、泰碩、玉晶光、尚志、世芯-KY、立積、易華電、杜康-DR、佳龍
06/19  總太、泰碩、玉晶光、立積、傳奇、易華電、美德醫療-DR
06/18  錩泰、泰碩、玉晶光、尚志、傳奇、敦南、佳龍
06/17  錩泰、第一店、大立光、泰碩、玉晶光、傳奇、美德醫療-DR、佳龍
06/14  第一店、德律、世芯-KY、傳奇、佳龍
06/13  德律、泰碩、玉晶光、傳奇、美德醫療-DR、杜康-DR、佳龍
06/12  德律、泰碩、玉晶光、世芯-KY、傳奇、易華電
06/11  德律、泰碩、玉晶光、晶彩科、立積、杜康-DR
06/10  泰碩、玉晶光、佳龍
06/06  大立光、玉晶光、新麗、佳龍
06/05  玉晶光、立積、新麗、佳龍
06/04  玉晶光、晶彩科、立積、新麗、佳龍
06/03  中釉、玉晶光、敦南、佳龍
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06月份累計次休市：01、02、07、08、09、15、16、22、23、29、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1541   錩泰        02  17、18
1809   中釉        01  03
2359   所羅門      01  26
2458   義隆        01  20
2461   光群雷      03  21、25、26
2706   第一店      02  14、17
3008   大立光      03  06、17、26
3017   奇鋐        01  26
3030   德律        04  11、12、13、14
3056   總太        06  19、20、21、24、25、26
3338   泰碩        11  10、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26
3406   玉晶光      16  03、04、05、06、10、11、12、13、17、18、19、20、21、24、25、26
3535   晶彩科      02  04、11
3563   牧德        01  26
3579   尚志        02  18、20
3661   世芯-KY     06  12、14、20、21、24、26
4943   康控-KY     01  24
4968   立積        08  04、05、11、19、20、21、24、26
4994   傳奇        06  12、13、14、17、18、19
5305   敦南        02  03、18
6415   矽力-KY     01  25
6552   易華電      04  12、19、20、21
9103   美德醫療-DR 03  13、17、19
9105   泰金寶-DR   02  25、26
911616 杜康-DR     03  11、13、20
911619 耀傑-DR     01  25
9157   陽光能源-DR 01  21
9944   新麗        04  04、05、06、13
9955   佳龍        09  03、05、06、10、14、17、18、20、24
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總累計次數        108

附記：05月份注意股票及次數

1441   大東        (04)、 1516   川飛        (01)、 1541   錩泰      (02)、 1614   三洋電  (01)
1736   喬山        (04)、 1806   冠軍        (01)、 1808   潤隆      (03)、 1809   中釉    (05)
2102   泰豐        (06)、 2104   國際中橡    (02)、 2208   台船      (01)、 2323   中環    (01)
2353   宏碁        (02)、 2367   燿華        (01)、 2376   技嘉      (01)、 2377   微星    (01)
2406   國碩        (03)、 2414   精技        (01)、 2421   建準      (02)、 2456   奇力新  (01)
2475   華映        (01)、 2478   大毅        (01)、 2608   嘉里大榮  (01)、 2705   六福    (01)
3006   晶豪科      (03)、 3008   大立光      (04)、 3017   奇鋐      (04)、 3049   和鑫    (01)
3338   泰碩        (14)、 3406   玉晶光      (21)、 3419   譁裕      (01)、 3528   安馳    (02)
3535   晶彩科      (06)、 3579   尚志        (02)、 4807   日成-KY   (01)、 4927   泰鼎-KY (01)
4960   誠美材      (01)、 4968   立積        (04)、 5264   鎧勝-KY   (04)、 5305   敦南    (02)
5607   遠雄港      (03)、 6176   瑞儀        (01)、 6196   帆宣      (02)、 6456   GIS-KY  (01)
8033   雷虎        (01)、 8046   南電        (02)、 8163   達方      (01)、 8473   山林水  (02)
9103   美德醫療-DR (01)、 9105   泰金寶-DR   (03)、 910708 恒大健-DR (02)、 911608 明輝-DR (01)
911616 杜康-DR     (08)、 9157   陽光能源-DR (01)、 9955   佳龍      (04)
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