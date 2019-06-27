[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

06月26日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/26 所羅門、光群雷、大立光、奇鋐、總太、泰碩、玉晶光、牧德、世芯-KY、立積、泰金寶-DR 06/25 光群雷、總太、泰碩、玉晶光、矽力-KY、泰金寶-DR、耀傑-DR 06/24 總太、玉晶光、世芯-KY、康控-KY、立積、佳龍 06/21 光群雷、總太、泰碩、玉晶光、世芯-KY、立積、易華電、陽光能源-DR 06/20 義隆、總太、泰碩、玉晶光、尚志、世芯-KY、立積、易華電、杜康-DR、佳龍 06/19 總太、泰碩、玉晶光、立積、傳奇、易華電、美德醫療-DR 06/18 錩泰、泰碩、玉晶光、尚志、傳奇、敦南、佳龍 06/17 錩泰、第一店、大立光、泰碩、玉晶光、傳奇、美德醫療-DR、佳龍 06/14 第一店、德律、世芯-KY、傳奇、佳龍 06/13 德律、泰碩、玉晶光、傳奇、美德醫療-DR、杜康-DR、佳龍 06/12 德律、泰碩、玉晶光、世芯-KY、傳奇、易華電 06/11 德律、泰碩、玉晶光、晶彩科、立積、杜康-DR 06/10 泰碩、玉晶光、佳龍 06/06 大立光、玉晶光、新麗、佳龍 06/05 玉晶光、立積、新麗、佳龍 06/04 玉晶光、晶彩科、立積、新麗、佳龍 06/03 中釉、玉晶光、敦南、佳龍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06月份累計次休市：01、02、07、08、09、15、16、22、23、29、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1541 錩泰 02 17、18 1809 中釉 01 03 2359 所羅門 01 26 2458 義隆 01 20 2461 光群雷 03 21、25、26 2706 第一店 02 14、17 3008 大立光 03 06、17、26 3017 奇鋐 01 26 3030 德律 04 11、12、13、14 3056 總太 06 19、20、21、24、25、26 3338 泰碩 11 10、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26 3406 玉晶光 16 03、04、05、06、10、11、12、13、17、18、19、20、21、24、25、26 3535 晶彩科 02 04、11 3563 牧德 01 26 3579 尚志 02 18、20 3661 世芯-KY 06 12、14、20、21、24、26 4943 康控-KY 01 24 4968 立積 08 04、05、11、19、20、21、24、26 4994 傳奇 06 12、13、14、17、18、19 5305 敦南 02 03、18 6415 矽力-KY 01 25 6552 易華電 04 12、19、20、21 9103 美德醫療-DR 03 13、17、19 9105 泰金寶-DR 02 25、26 911616 杜康-DR 03 11、13、20 911619 耀傑-DR 01 25 9157 陽光能源-DR 01 21 9944 新麗 04 04、05、06、13 9955 佳龍 09 03、05、06、10、14、17、18、20、24 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 108 附記：05月份注意股票及次數 1441 大東 (04)、 1516 川飛 (01)、 1541 錩泰 (02)、 1614 三洋電 (01) 1736 喬山 (04)、 1806 冠軍 (01)、 1808 潤隆 (03)、 1809 中釉 (05) 2102 泰豐 (06)、 2104 國際中橡 (02)、 2208 台船 (01)、 2323 中環 (01) 2353 宏碁 (02)、 2367 燿華 (01)、 2376 技嘉 (01)、 2377 微星 (01) 2406 國碩 (03)、 2414 精技 (01)、 2421 建準 (02)、 2456 奇力新 (01) 2475 華映 (01)、 2478 大毅 (01)、 2608 嘉里大榮 (01)、 2705 六福 (01) 3006 晶豪科 (03)、 3008 大立光 (04)、 3017 奇鋐 (04)、 3049 和鑫 (01) 3338 泰碩 (14)、 3406 玉晶光 (21)、 3419 譁裕 (01)、 3528 安馳 (02) 3535 晶彩科 (06)、 3579 尚志 (02)、 4807 日成-KY (01)、 4927 泰鼎-KY (01) 4960 誠美材 (01)、 4968 立積 (04)、 5264 鎧勝-KY (04)、 5305 敦南 (02) 5607 遠雄港 (03)、 6176 瑞儀 (01)、 6196 帆宣 (02)、 6456 GIS-KY (01) 8033 雷虎 (01)、 8046 南電 (02)、 8163 達方 (01)、 8473 山林水 (02) 9103 美德醫療-DR (01)、 9105 泰金寶-DR (03)、 910708 恒大健-DR (02)、 911608 明輝-DR (01) 911616 杜康-DR (08)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9955 佳龍 (04)