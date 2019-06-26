美原油庫存降、美伊情勢緊繃 油價一度觸及4週高點

根據《彭博社》報導，美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存減幅大於預期，加上美伊緊張關係加劇，使油價獲得支撐，今 (26) 日美國原油一度觸及 4 週高點。

台北時間週三晚間 8 點，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.12%，至每桶 65 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.83 %，至每桶 58.88 美元。

美國原油價格走揚。(圖：翻攝自彭博)

今日稍早，西德州中級原油期貨一度漲至每桶 59.13 美元，創 5 月 30 日以來新高。

由 API 數據可得知，截至 6 月 21 日當週，美國原油庫存減少 750 萬桶，至 4.745 億桶，降幅高於分析師預期的 250 萬桶。

而中東地區緊張情勢升溫，也帶動油價走高；川普政府日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普示警，若伊朗對「任何美國事物」進行襲擊，美國將摧毀伊朗部分地區，但他仍會敞開協商大門，亦可能取消經濟制裁。

美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 週二稱，美國仍願意與伊朗協商，「總統已敞開大門，盼針對全面且可驗證的解除核武計畫、彈道導彈運載系統、對恐怖主義的援助等議題，與伊朗進行協商；而伊朗要做的，只是走進這扇大門。」

伊朗總統羅哈尼痛批川普「智障」，並強調德黑蘭當局在策略上的耐心，不代表他們害怕美國。

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