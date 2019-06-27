能源盤後—原油庫存驚人下降 美原油、汽油均收創5週最高價

週三 (26 日) 交易，美國官方報告顯示，上週原油庫存下降近 1300 萬桶，激勵 WTI 原油價格大漲近 3%。

另外，因應東海岸一家重要煉油廠計畫關閉的消息，汽油期貨價格反彈上升。上週五該煉油廠發生爆炸和火災，該煉油廠每日產能 33.5 萬桶。

美國原油和汽油週三均創 5 週來最高收盤價。

Tyche Capital Advisors 管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「令人瞠目結舌的是，原油庫存減少 1200 萬桶以上，這比預期還要多了 1000 萬桶，因此支撐了今日漲勢。」

由於美國原油交易樞紐庫欣 (俄克拉荷馬州) 的汽油庫存和供應下降，「WTI 如果突破 60 美元水準，也不會令我們訝異，但因為接著 OPEC 會議和 G20 峰會，下一步定向走勢將按這兩大會議的結果而定。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.55 美元或 2.7%，收每桶 59.38 美元，為最前月契約自 5 月 22 日以來最高收盤價。今日盤中高點達 59.93 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.44 美元或 2.2%，收每桶 66.49 美元，為最前月契約約莫一個月來最高收盤價。

EIA 報告

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油庫存下降 280 萬桶，然而，EIA 週三公布，上週 (6/21 止) 美國原油庫存竟大降 1280 萬桶，前一日美國原油協會(API) 也僅公布上週原油庫存減少 750 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，上週原油庫存下降的程度達 2016 年 9 月以來最大，原油淨進口也下降至低於每日 300 萬桶，為 EIA 紀錄以來第二低的水準。

EIA 報告也顯示，同期汽油庫存下降 100 萬桶、蒸餾油庫存下降 240 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師預期上週汽油和蒸餾油庫存分別均下降 110 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 9.3 美分或 5%，收每加侖 1.970 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.8 美分或 2.5%，收每加侖 1.971 美元。

原油價格資訊服務公司全球能源分析負責人 Tom Kloza 表示，「我想我們會看到汽油價格扶搖直上，部分漲勢是因原油價格在 G20 前夕攀升而來，以及呼應庫存大幅下降的結果。」

然而，就煉油廠而言，「墨西哥灣沿岸以及歐洲和加拿大還有大量額外的汽油庫存，可以抵消該煉油廠關閉後損失的汽油產量。」

但 GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 仍認為，關閉該煉油廠可能導致「未來數月和數年價格的波動。」

與此同時，花旗分析師週三表示，「由於一些基本面和財務面因素，我們仍看漲近期內的石油，預期 Brent 原油達每桶 78 美元。庫存似乎正在迅速下滑，OPEC + 可能維持減產協議至 2020 年，且地緣政治風險很高。」

地緣政治風險

由於美伊局勢緊張，市場擔心這可能導致石油市場中斷，引起美國原油價格週二走跌。

美國 2018 年 5 月退出「2015 核協」，此後美政府提高對伊朗的經濟壓力，盼藉此迫使伊朗接受更嚴厲的協議，終止鈾濃縮並遏制其地區性的野心。美國正試圖讓伊朗的石油出口量歸零，逼其在核協上讓步。

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 2.291 美元。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存報告，根據 S&P Global Platts. 調查，分析師估計上週天然氣庫存增加 1000 億立方英呎。