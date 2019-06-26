北捷免費WIFI斷訊 NCC：屬商業機制

北捷車廂提供的免費網路「Free AD WiFi」，由於不敵電信業的網路削價競爭，每日使用人次僅占北捷日運量 3%，導致營收下滑，今 (26) 日下午 3 點起開始中斷訊號，對此 NCC 主委蕭祈宏表示，若 WIFI 業者無法跟電信業競爭，導致無法生存，是屬商業機制。

去年 5 月，北捷宣布與全林實業合作，推出「Free AD WiFi」，業者營收來源主要來自民眾使用前觀看的廣告，不過營運期間，遇上各電信業祭出 499 上網吃到飽，甚至更低價的資費，全林實業平均每月營收不到百萬，營運入不敷出，因此宣布本月 26 日下午 3 點開始，中斷網路訊號。

北捷統計，1 天約 7 萬人次使用車內免費 WIFI，僅占北捷平均日運量 210 萬人次的 3.3%。

對此，蕭祈宏表示，全林實業屬低度管制業者，面對五大電信在 4G 網路削價競爭下，若無競爭力而導致無法生存，是屬商業機制，業者應有自行決定的方式。

蕭祈宏表示，5G 趨勢下，5 家電信的基地台將持續增加，建設也會越來越密集，呼籲電信業者持續改善網路死角問題。

電視頻道部分，蕭祈宏表示，籌備多年的公視台語台，將在 7 月 1 日於 14 頻道開播。