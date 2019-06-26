美財長稱貿易協議已完成90% 美股盤前 道瓊期指漲逾百點

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)表示，美中貿易協議已完成 90%，只差最後一段路；受此消息影響，今 (26) 日美股盤前，道瓊期指漲逾百點。

台北時間週三晚間 6 點 05 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 118.5 點 (0.45%)，標普 500 期指上漲 14.38 點 (0.49%)，那斯達克期指上漲 58.25 點 (0.76%)。

週三美股盤前，道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普和中國國家主席習近平，將於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，據傳「川習會」可能會安排在週六 (29 日)；白宮官員透露，川普對美方在貿易談判中的地位持正面態度，至於「川習會」，只是讓雙方領袖有維持交流的機會，川普對任何結果，都會感到滿意。

據悉，美方不願在貿易談判上，做出任何讓步，但可能暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅。

梅努欽週三接受 CNBC 採訪時指出，他相信「川習會」可為停滯不前的貿易談判帶來進展，「我們希望聽到的訊息是，中方願意回到談判桌上，繼續磋商。」

梅努欽稱，貿易協議已完成 90%，就剩最後一段路，他期待能在年底前達陣。

另一方面，美伊緊張關係持續升溫；川普示警，若伊朗對「任何美國事物」進行襲擊，美國將摧毀伊朗部分地區，但他仍會敞開協商大門，亦可能取消經濟制裁。

伊朗總統羅哈尼痛批川普「智障」，並強調德黑蘭當局在策略上的耐心，不代表他們害怕美國。