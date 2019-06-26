鈊象董座樂觀看今年營運 營收將寫雙高紀錄

鈊象 (3293-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長李柯柱表示，今年月營收與全年營收，均有機會創新高，對營運展旺樂觀看待，今年將加大力道，發展休閒類遊戲市場，並持續擴增研發人力，商用機台營收更可較去年成長 1 至 2 成。

行動遊戲方面，鈊象今年前 5 個月休閒類遊戲營收占比，從去年 75% 提升至 80%。李柯柱表示，鈊象休閒類遊戲相當具有競爭力，目前公司五大產品線，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》，在去年導入 AI 行銷下，營收表現攀揚，今年毛利率有機會突破 9 成。

李柯柱指出，目前休閒類遊戲海外市場以東南亞與中國為主，國內外營收比重各半，看好海外市場發展潛力，今年將加大擴展海外市場力道，且未來也會持續加碼投資，增加研發人力約 90 至 100 人，提升研發能量。

商用機台方面，鈊象總經理江順成表示，商用機台受政策影響大，能見度較難掌握，今年市場需求雖未見提升，但去年營收基期低，今年在新產品陸續推出下，可望刺激新機台需求成長，營收有機會年成長 1 至 2 成。

鈊象今年 5 月稅前盈餘 2.17 億元，累計前 5 月稅前盈餘達 7.47 億元，年增達 98.6%，每股稅前盈餘 10.61 元。李柯柱表示，今年月營收與全年營收，均有機會創新高，對公司整體營運展望偏樂觀看待，市場雖然隨時在變動，但鈊象經過多年經驗累積，應變能力已比以前好很多。