瞄準無廢城市 台泥協助中國靖州縣政府處理城市垃圾

台泥 (1101-TW) 旗下靖州台泥今 (26) 日與湖南省靖州縣舉行水泥窯協同處理生活垃圾項目簽約儀式，將利用一條日產 3000 噸的水泥熟料生產線，協助靖州縣處理城市生活垃圾，可望解決靖州垃圾問題、降低汙染，並改善居住環境，有助城市發展，以期有朝一日達成「無廢城市」的理想。

台泥表示，水泥窯在過去 40 年來，一直在歐、美、日等先進國家扮演廢棄物終結者，是淨化城市的重要角色，這次合作案，是繼 2015 年貴州安順廠、2019 年初的廣西貴港廠之後，台泥在中國發展水泥窯協同處理項目的第 3 個實例。

台泥表示，水泥窯具備高溫、高滯留時間、高擾流的特性，能分解廢棄物中的有機質，被認為是最安全、經濟，能有效將廢棄物轉化為能源，有利城市永續發展。

台泥強調，早在 2015 年，台泥安順廠就建立水泥窯協同處置生活垃圾項目，隔年被列入中國工信部示範單位，目前每年處理 6.6 萬噸城市生活垃圾，覆蓋安順市平壩區 32 萬人口，今年 2 月，旗下廣西貴港廠，也取得相關許可，已於 5 月正式動工，預計建成後每年可處理高達 33 萬噸的危險廢物及污泥。

在台灣，台泥也攜手環保局，處裡花蓮後山的垃圾堆積問題，預計 9 月 15 日雙方將進行簽約，估計 2 年到 2 年半完成相關設備前置作業，推估 2021 年可望運轉。