Nike設計師挺港「反送中」事件 限量運動鞋遭下架

外電報導，知名運動品牌 Nike Inc. (NKE-US) 傳取消一款與 UNDERCOVER 品牌合作限量發行的設計球鞋，由於 Undercover 表態支持港「反送中」事件，引發中國網友不滿，導致多款與 Undercover 有關的限量球鞋遭到下架。

據了解，在本月初 Undercover 日本設計師 Jun Takahashi 在社群平台 Instagram 限時動態，發表一句「反對逃犯條例」(no extradition to China) 和香港示威遊行的圖片，許多用 VPN 翻牆過來看動態的中國網民，在 Undercover 品牌 IG 留言表示強烈不滿。

此事件後，許多中國鞋類代理商紛紛將 Undercover 品牌限量 Nike 球鞋下架，中國運動產品經銷商寶勝國際旗下的 YYSports 表示，他們在 6 月 14 日收到緊急取消新鞋發表日。

中國多個 Nike 零售據點更是表示，出於「特殊原因」必須撤掉所有與 Undercover 有關的限量球鞋。

市場預估這項政治立場對立的事件，不太可能會對 Nike 營收造成太大的影響，據公司內部人員表示由於限量跑鞋屬於收藏品，不像一般大眾必需品。

不過這次問題，凸顯了跨國公司必須在中國政治敏感的情緒下找到平衡點，而不被其他民主自由國家的消費者，視為屈服中國專制的政策下。

Nike 社群形象經營出了名，眾所周知是個與時事議題連結的品牌，去年在美國反政治迫害非裔美國人的抗議活動，Nike 便找來非裔美國足球員 Colin Kaepernick 宣傳。