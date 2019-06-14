針對「反送中」 美國跨黨派議員推出法案 要求捍衛香港自治權

香港針對《逃犯條例》引發的「反送中」抗議活動，持續引發美國國會關心。來自美國國會兩院兩黨的議員，要求美國政府重新採取措施，捍衛香港的自治權。

兩院因此再次推出《香港人權與民主法》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act) 法案，每年認證是否繼續維持與香港的特殊關係，並要求美國總統查明那些對綁架香港書商、記者負有責任、以及其他捲入壓制香港人權的個人，凍結其資產並禁止他們入境美國。

何為香港人權與民主法？

此一法案的目的，在於要求美國政府更新 1992 年訂立的《香港政策法》（Hong Kong Policy Act），以及監察香港地區的人權和政制發展。法案於 2015 年、2017 年兩度被提出，但未繼續接下來的立法流程。

美國眾議院 Nancy Pelosi 週四 (13 日) 表態支持這個跨黨派的法案，參議院被本也已在週四推出。法案將要求國務卿每年認證香港的自治地位，以此為依據來維持香港政策法給予香港的特殊待遇。

法案還要求總統發佈策略，保護美國公民和公司，不受修改後的《逃犯條例》的影響。同時，要求美國政府不得因為有人參加與香港民主、人權和法治有關的非暴力抗議活動，而拒發簽證。

多名議員表態支持

法案也獲得兩黨多位重量級議員的支持。法案共同提案人之一，共和黨參議員 Marco Rubio 透過聲明表示，美國必須發出強烈的訊息，表明支持和平倡導自由和法治的人，以及反對北京日益干涉香港事務的人。

美國共和黨參議員 Marco Rubio (圖: AFP)

美國國會及行政部門中國問題委員會 (CECC) 主席、眾議員 Jim McGovern 於 12 日發表推文，支持香港抗議民眾的訴求，他與共和黨眾議員 Chris Smith 領導眾議院的版本。

McGovern 表示，《逃犯條例》會令當地人權人士、商人、記者和美國公民或被引渡到中國，他呼籲香港行政長官林鄭月娥及立法會主席梁君彥撤回有關; 條例。

川普：相信問題會解決

對川普政府來說，此次抗議活動發生，正值月底 G20 會議前，川普計畫利用此次會議與中國國家主席習近平商討貿易協議。

川普週三表示，他相信香港和中國將解決分歧。白宮未就此一法案發表評論，但他們可能會敦促國會推遲採取行動，避免影響貿易談判。