沃爾瑪計畫讓旗下日本超市股票重新上市

根據日經、路透等多家外媒報導，美國零售業龍頭沃爾瑪 (WMT-US) 正計畫讓旗下的日本連鎖超市「西友」，在日本股市重新上市。

在週三 (26 日) 時，Walmart Japan Holdings 及西友的 Lionel Desclée CEO，在新事業計畫中表示，在西友的業務方面，以長期來看，將推動股票的上市。而股票的上市規模，則將控制在所有股份的 5 成以內。

過去西友以沃爾瑪完全子公司的身分，從 2008 年持續經營至今。而今後沃爾瑪則打算繼續持有西友超過 5 成的股份，並將一部分的持股釋放到股票市場上。希望藉由這樣的作法，讓西友在資金的取得上更加容易，一方面可提升日本法人的獨立性，另一方面也將同時推動店面改裝，並強化在商品方面的競爭力。

(圖片：Investing.com)

母體的沃爾瑪表示，將從西友或西友的持股公司 Walmart Japan Holdings 當中，擇一上市。

而沃爾瑪國際 (Walmart International) 的 Judith McKenna CEO 則表示，「沃爾瑪持有西友超過半數的股份，並支援西友在股市重新上市。這樣的作法與 Walmart International 在戰略上是一致的」。

日本的西友超市，於 2002 年時與美國的沃爾瑪展開資本上的業務合作，並於 2008 年時成為沃爾瑪的完全子公司，而該公司股票也在同年下市且廢止。

西友在 2008 年之後，帶進美國沃爾瑪的作法，打出「EDLP」(Everyday Low Price) 的口號，但是長久以來，該公司在業績上仍然陷入苦戰。

另外在過去也曾經傳出沃爾瑪有意出脫在日本的業務，而沃爾瑪方面則是對這項傳聞作出否認。