比特幣連日漲勢 帶動亞洲加密貨幣概念股揚升

比特幣在上週末首次突破 11000 美元關卡，創下 15 個月來首次攀上 5 位數的紀錄，今日最高價格則來到 11191 美元，之後漲幅縮減，但仍維持在 10700 美元上方。受此消息推動，今 (24) 日亞股中的比特幣概念股連帶揚升，日本網路公司 GMO Internet 漲幅更衝上半年新高。

比特幣近期走勢 (圖：Coindesk)

在日本科技公司部分，GMO Internet 漲幅成長 7%，創下 6 個月來新高；同時 Metaps 成長 11%、Remixpoint 成長 6.2%；在韓國交易所上市的 Vidente Inc. 以及 Woori Technology Investment Co. 股價則分別上漲 5.4% 和 4.6%。

GMO Internet 股價走勢圖 (圖：Investing.com)

Light stream Research 分析師 Supun Walpola 表示，比特幣的逆勢反彈是造成近期亞股中虛擬貨幣概念股同步上揚的主要原因。過去在虛擬貨幣仍處牛市的時期，常常會持續關注與虛擬貨幣掛鉤的股票，尤其對那些希望規避波動性，同時又能加深對市場了解的投資者來說更是如此。

Walpola 指出，儘管概念股紛紛上揚，不同公司在虛擬貨幣的獲利上也有所不同。相較於 GMO 等大公司，規模如 Remixpoint 的小公司底線增幅也較大。他進一步指出，在過去我們常可以看到這些小公司的股價漲幅，超過虛擬貨幣上漲時所帶來的實際報酬。

Remixpoint 股價走勢圖 (圖：Investing.com)

GMO Internet 業務內容包含提供大量網路相關服務以及對一些上市子公司的投資。投資銀行 Jefferies 上月中發表報告稱，隨著比特幣重啟漲勢，GMO 會再次將重點放在比特幣挖礦業務上。在將服務器轉移至電力較便宜的地方後，該公司今年截至目前為止，股價已上漲逾 34%。

受惠於比特幣狂潮，虛擬貨幣概念股曾在 2017 年大幅上揚，也曾在去年遭受重擊回落，分析師表示，如今應將重點放在這一波反彈究竟能持續多久？

Walpola 表示，我們可以從過去的經驗中觀察到，成功通常是短暫的。他指出，投資者往往只看得到股票相對低風險的兌現機會，然而這樣的策略也常會在虛擬貨幣市場正熱時出現錯誤。