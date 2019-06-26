〈興能高股東會〉下半年逢旺季將優於上半年 董座看今年謹慎樂觀

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (26) 日召開股東會，新產能下半年將陸續開出，但受美中貿易戰影響，董座邢雪坤「謹慎樂觀」看待今年營運表現，第 3 季到第 4 季上半季都是傳統旺季，雖有貿易戰不確定因素干擾，但下半年整體營運可望優於上半年。

邢雪坤表示，美中貿易戰談到現在還沒解決，市場對下半年半導體景氣預估也趨於保守，對今年展望「謹慎樂觀」，樂觀的部分在於，下半年新廠產能將陸續開出，新品將逐步量產；謹慎處在於，大環境不確定因素多，且目前美中貿易戰影響的層面，包括可見訂單減少、及心理層面因素。

以過往營運軌跡來看，邢雪坤指出，每年第 3 季到第 4 季上半季，都是傳統營運旺季，但今年下半年，受美中貿易戰影響，仍需觀望川習會協商結果，不過，現有客戶訂單目前為止看來「還是蠻正面的」。

目前興能高產能雖都在中國昆山，但由於目前電池廠家還是以中國為主，公司產品並未出貨美國，營運也未直接受到美中貿易戰影響。邢雪坤也說，有些重要的美國或日本客戶，都在東南亞有生產基地，客戶擁有非中國的生產基地，可視美中貿易戰未來發展來調配產能。

興能高成立於 1997 年 3 月，實收資本額 7.6 億元，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等，為國內少數掌握電池芯材料配方與製造能力的公司，也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、小型電池的利基型產品廠商。