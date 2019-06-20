IDC：2023年Apple Watch市佔將達25.9% 領先可穿戴設備市場

IDC 周三 (19 日) 發布研究報告指出，未來五年，智慧手錶將帶動穿戴裝置市場大幅增長，其中，蘋果 (AAPL-US) 作為穿戴裝置大廠，預計將在 2023 年達到 25.9% 的市場份額，領先全球智慧手錶市場。

上述報告指出，2019 年到 2023 年，智慧手錶出貨量將從 9180 萬台增加到 1.316 億台，複合年成長率為 9.4%。IDC 預期該產品佔全球可穿戴裝置出貨量的 41.2%，預計 2023 年底將成長至 43.5%。

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IDC 指出，未來五年，蘋果將成為帶動整個智慧手錶市場成長的領先者。目前蘋果 Apple Watch 佔了市場份額 25.9%，之後有望運行於 Android、WearOS 及 Tizen 等其他可穿戴裝置作業系統上。

IDC 預估，2023 年，蘋果的 Apple Watch 和 AirPods 將支配整個可穿戴裝置市場，並佔有 78.3% 的市場份額。而主打運動手環的 Fitbit，市場份額將達 18.2%，5 年增長率為 0.3%。

整體來說，IDC 預計 2023 年，全球穿戴裝置出貨量將達 3.02 億部。在未來，智慧手錶功能將持續延伸，不只是作為健康及醫療工具，還包括親子追蹤功能甚至是智慧家居生態系統，涵蓋市場範圍亦將持續擴大。

儘管蘋果在市場上的領導地位不容置疑，但報告也顯示近 5 年來，該公司穿戴裝置的前景預測，仍微幅低於先前預估。IDC 原先估計，直到 2023 年底，蘋果智慧手錶出貨量將達 27.5% 市場份額。