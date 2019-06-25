台灣產品具發展潛能 亞馬遜全球開店舉辦首屆跨境博覽會

亞馬遜全球開店 (Amazon Global Selling) 今 (25) 日在台灣召開首屆跨境出口服務商博覽會，亞馬遜全球開店表示，台灣產品在設計、品質上具備優勢，有很大的電商市場發展潛力，博覽會將協助台灣產業服務群體化、開發全球市場。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君表示，台灣跨境出口電商貿易潛力巨大，2017 年進入台灣市場，隔年就開始積極布局台灣產業聚落，將亞馬遜賣家與物流、認證、金流等雙邊服務商聚集在一起，覆蓋集客、交易、售後服務的流程，打造跨境出口電商貿易的環境，幫助台灣跨境電商出口發展。

亞馬遜全球開店表示，台灣企業的設計製造、產品品質符合歐美日市場的高規格標準，且具備完整的製造供應鏈，在跨境出口電商貿易市場具有很大的潛力。

亞馬遜全球開店進一步指出，台灣各地都有各自發展的產業聚落，包含以桃園、新竹和苗栗為聚落的汽機車零組件產業、彰化鹿港的水五金產業及台中手工具產業，另外還有遍及全台的資通訊 (ICT) 產業以及居家建材產業。

亞馬遜全球開店表示，將透過產業服務集群的打造，把賣家與服務商匯集在一個有機共生的系統內，節省查找、溝通、比較的時間，推升雙向選擇、互通互融的良性發展，目前亞馬遜在全球擁有 3 億活躍付費帳戶、1 億 Prime 會員用戶，數百萬企業及機構買家，以及 175 個運營中心。

亞馬遜全球開店表示，目前台灣產業聚落仍處於服務集群的初級階段，今年將啟動 3 項計畫，包含台灣賣家拓展歐洲與澳洲站點、台灣精品賣家扶持計畫及線上出口行銷計畫。