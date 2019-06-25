美方：萊特希澤周一已與中國副總理劉鶴通電話

在本周晚些時候備受期待的中美兩國元首會晤正加緊籌備之際，美國貿易代表辦公室 (USTR) 的發言人表示，美國貿易代表萊特希澤周一與中國國務院副總理劉鶴通了電話。

中國商務部對此予以證實，稱中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，雙方就經貿問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

兩位貿易談判代表將為 6 月 28 日 - 29 日二十國集團 (G-20) 大阪峰會期間，美國總統川普與中國國家主席習近平的重要會晤做好準備。目前暫無法獲悉雙方談話的其他具體內容。

由於美國指責中國在協議關鍵內容方面食言，上月兩國貿易談判破裂導致貿易戰升級，直接影響到兩國的大企業。如果不能在大阪峰會期間達成哪怕是臨時性的「休戰」協議，都有可能引發一場可能改變全球供應鏈格局的現代冷戰。

美國商務部長羅斯上周告誡不要對貿易問題取得重大進展抱有希望。他在接受彭博電視採訪時表示，大阪 G-20 峰會是一個非常寬泛的會議活動，不是美中兩國解決貿易爭端問題取得進展的場合。

兩國官員和分析師給出的最佳情境是，通過會晤兩國就美方暫停加徵新關稅以及重啟談判達成一致，類似於川普和習近平在去年末 G-20 阿根廷峰會期間達成的「休戰」協議。

高盛策略師在近期給客戶的一份報告中寫道，股市預計中美能夠達成貿易協議的概率約為 20%。而 4 月中旬時這一概率還高達 80%，如今卻發生了大轉彎。