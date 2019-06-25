「機會性策略」信用違約打擊市場 英美監管機構聯合介入

美國證券交易委員會 (SEC)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和英國金融行為監理總署 (FCA) 於週一 (24 日) 發表聯合聲明，表示將共同打擊在信用衍生市場所謂「機會性策略」(opportunistic strategies) 的信用違約，聲稱這些策略有可能損害市場的完整性、投資人信心和聲譽。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton，和商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席的 J. Christopher Giancarlo 以及英國金融行為監理總署 (FCA) 主席 Andrew Bailey 承諾將「優先考慮所有管道」，力求透明化解決問題。

「在信用衍生品市場繼續尋求各種「機會型策略」的信用違約，可能會對信用衍生品市場的完整性，信心和聲譽造成不利影響，市場出現此情形的機率恐更普遍」

三大金融監管機構表示，他們的聯合聲明並不會干涉到各機構自主行事。

近年來監管機構發現，有多家大型投資公司遭到指控，聲稱透過誘使公司拖欠他們原本可以支付的債券，從掉期交易中賺取大筆資金。

ISDA 介入

除了三間國際金融監管機構聯合發表聲明外，今年三月，國際交換交易暨衍生性商品協會 (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) 也採取相關行度，為了讓債券信用違約受到合法金融制約，避免投資公司濫用掉期交易。

「這些機會型策略引發了證券、信用衍生品、行為和反欺詐法以及公共政策等各種問題」Clayton，Giancarlo 和 Bailey 在聯合聲明中表示。

這項聯合聲明的起火線，在於一系列違約案件，這些案件導致價值 8 兆美元的全球信用衍生品市場的爭議。

即將於下月離開商品期貨交易委員會 (CFTC) 的主席 Giancarlo 表示對這些交易表示擔憂，在 2018 年 4 月，CFTC 表示「刻意製造信貸違約事件，可被視為市場操弄，並可能嚴重損信用違約掉期 (CDS) 市場的完整性」。