MWC上海2019明開幕 萬物相聯成主題

一年一度的世界移動通信大會 -「MWC 上海 2019」將於 6 月 26 日～28 日在上海舉行，這次大會的主題為「智聯萬物」，似乎是與進入 5G 世代相互應。而今年的「MWC 上海」預計將有 110 個國家和地區的 6 萬名專業人士與會，550 家企業參展。

MWC 上海 2019 以「智聯萬物」為主題，意味著除了為電信營運商和設備製造商展示與 5G 相關的產品及服務外，也將呈現出「智聯萬物」如何為企業與個人帶來全面性的新變革。

因此會展上如超連接、5G、物聯網、AI、大數據等熱門技術將會得到廣泛討論與關注。而為期三天的大會中包含三場主題演講及一系列通訊峰會，這些峰會將探討 5G、AI、銀行和電信融合、區塊鏈、媒體內容、數據安全、智慧城市等。

(圖片: AFP)

今年正逢全球 5G 啟動商用年，中國三大電信商也在這次會展中的 7 個展覽廳提供 5G 服務。此外，中移動將展現「5G + 大連接」主題活動，並支援一場 5G 手術直播。

至於華為則會在這次大會期間舉辦多場會議，主題有關 5G、千兆網路等，也將與電信商聯合展示 5G 部局情況，進行多種應用展示和測試體驗等。

而愛立信則是以「化繁為簡」為主題，將幫助電信商如何從客戶角度出發，在網路建設、網路運營、應用等三個方面做到完整的 5G 服務，並探討 5G、AI 以及數位轉型等。

此外，vivo 將會公布包括 120W 極速充電設備及 AR 眼鏡等新科技和智慧終端產品。OPPO 則可能會發布一款前置鏡頭在螢幕下方的智慧型手機，這有機會為手機市場帶出新潮流。

「MWC 上海」是亞洲頂級的通信展覽會，在每年 6 月份舉辦。而每年 2 月份還有一個全球性的 MWC 在西班牙巴塞羅那舉辦。兩個會展均由 GSMA 協會（全球移動通信系統協會）主辦。