【馮冠華專欄】靜待G20

6 月 25 日 - 今天推介 - 佳兆業（1638）。

1) 上日港股市況總結 ：恆指週一反覆靠穩，指數在低約 74 點後，最多曾下跌 116 點，低見 28358 點。及後在 A 股回穩後又曾倒升約 160 點，高見 28634 點。最終報收 28513 點，上升 39 點。成交金額按日大跌約 42% 至 698 億。港股通南下總成交額上升約 3% 至 81 億，流向仍是淨流入，金額約 2.5 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 19 億。藍籌 29 升 18 跌 3 持平。

板塊方面，內房、本地地產、物管、鋼鐵及汽車股較強。做空方面，佔大市成交大幅減少至 12.9%，為 5 月 6 日後的新低。牛熊證街貨最新比例為 54:46，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 32:68，重貨區方面，熊證上移至 28700-28749，牛證維持在 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28418 點，下跌 8 點，低水 98 點。港股 ADR 下跌 180 點，相等於恆指 28332 點。

簡評 ：上證反覆險守 3000 點，恆指也有驚無險地報升收場。G20 中的習特會，將會發生甚麼是難以預測的，而市場暫時仍未見避險升温，不排除港股能繼續強勢至週四的期指結算日的可能性。昨天大市成交大幅減少是預期之內，但做空比率由上週五的本月新高，急降至昨天的本月新低則較意外；特別是美商務部上週五擴大出口黑名單的事件，居然没有為市場帶來不安。其他指標中，以北向資金轉向至淨流出最值得關注；由於流出金額不算太大，暫時亦不必要過份擔心。至於牛熊街貨分佈，筆者維持仍有屠熊誘因的觀點。

中國基金報報導指，昨天深圳拍賣 5 宗住宅用地、吸引超過 70 家房企到場、全場舉牌 343 次、成交總價更高達 224 億。經過近 3 個小時的激戰，廣州越秀、龍光、中海、電建以及平安成了贏家。筆者覺得投地得主未必是真正贏家，反而在區內有大量土儲的才是真正受惠。深圳控股（604）、佳兆業（1638）、萬科（2202）及華潤置地（1109）等均可留意。若內房和物管強勢持續，水泥或許是短期資金的下一板塊目標。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一個別發展，變化不大。當中道指上升倒 8 點或 0.03%，標指和納指則分別下跌 0.17% 及 0.32%。十年期債息最新報 2.018%，美滙指數再回落至 96.00，紐約期油最新報 57.72 美元。

3）個股訊息 ：

李寧 (2331) 公布，預期截至今年 6 月底止，中期盈利將按年增加不少於 4.4 億元(人民幣 ‧ 下同)，去年同期盈利 2.69 億元。公司指出，盈利增加，主要是持續經營業務的利潤增加不少於 90%，以及一次性非經營性利潤不少於 2 億元。（信報）

聯交所披露權益顯示，東亞主席李國寶於上周五 (21 日) 斥資 1366.4 萬元，增持東亞 63 萬股，每股買入價為 21.6894 元，持股量增加 0.03 個百分點至 3.76%。東亞昨天收報 21.6 元，跌 1.14%。今次是李國寶兩周內第三度增持東亞股份。（蘋果日報）

波司登 (3998) 遭沽空機構 Bonitas Research 狙擊，波司登透過公關公司回應，集團重申沽空報告內容與事實不符，集團基本面無任何變化，集團將保留法律追究權利，並會進一步刊發澄清公告回應。Bonitas 指控，波司登作假手法包括：虛報收入和盈利；未經申報的關聯交易、以過高作價向未經申報內幕人士 (insiders) 收購項目，直指股份價值是零。波司登停牌前報 1.73 元，下挫 24.78%，成交 3.27 億元。（信報）

小米 (1810) 昨天斥資 2499 萬元，回購 251.12 萬股公司股份，每股平均價格為 9.95 元。小米已經連續第 9 個交易日回購股份，共動用 3.51 億元，期間小米股價累升 4.3%。（蘋果日報）

新創建（659）計劃減持一半其持有的北京首都國際機場（694）股份，涉及 1.2 億股，每股作價 6.52 元，較首都機場昨天收市價 6.9 元折讓 5.5%。交易完成後，新創建仍將持有 1.2 億股首都機場股份，其於首都機場的持股比例會由 12.79%，減至 6.39%。

4）新股訊息 ：

輔助生殖服務供應商錦欣生殖 (1951) 今天掛牌，暗盤價收報 9.77 元，較招股價 8.54 元，升 1.23 元或 14.4%。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/