伊朗嗆可再次擊落美國無人偵察機 國際油價續揚

德黑蘭當局今 (24) 日表示，上週擊落 1 架美軍無人偵察機，是對美國的「強硬回應」，且此事可能還會重演；在美伊緊張關係持續升溫的情況下，國際油價續揚。

台北時間週一下午 4 點 04 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.12%，至每桶 64.53 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.66%，至每桶 57.81 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述伊朗媒體報導，指伊朗軍方強調，擊落美軍無人偵察機，是對美國的「強硬回應」，「大家都看到了」。

伊朗海軍指揮官 Admiral Hossein Khanzadi 指出，「我可以保證，這種強硬回應，可以重演，敵人也很清楚此事。」

美國指控，6 月 13 日發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為，導致兩國緊張關係加劇；上週伊朗擊落 1 架美軍無人偵察機，使情勢進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。

美國總統川普揚言，今日將對伊朗另行祭出重大制裁，據傳華府已開始對伊朗情報部門電腦系統發動網攻。

川普強調，伊朗不能擁有核武，若伊朗揚棄核武，將再度成為富裕、繁榮之國，他也會變成伊朗「最好的朋友」，「讓伊朗再次偉大」。