川普揚言祭新制裁 智庫：伊朗石油收入至少已蒸發3分之2

美國總統川普放話，今 (24) 日將對伊朗另行祭出重大制裁，兩國緊張關係持續升溫；對此，經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 估計，伊朗當前經濟情勢，處於危險狀態，其石油收入，至少已大減 3 分之 2。

美伊情勢緊繃，國際油價走揚，台北時間週一晚間 6 點 27 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.17%，至每桶 64.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.91%，至每桶 57.95 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

經濟學人智庫經濟學家 Cailin Birch 在接受 CNBC 採訪時表示，2019 年首季，伊朗海運原油出口量，平均每週約在 1000 至 1500 萬桶之間，如今只剩 400 至 500 萬桶左右。

Birch 指出，可以肯定的是，受美國制裁影響，伊朗的石油營收至少已大減 3 分之 2，其經濟正處於危險狀態。

美國指控，6 月 13 日發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為，使兩國緊張關係加劇；上週伊朗擊落 1 架美軍無人偵察機，導致情勢進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。

川普揚言，今日將對伊朗另行祭出重大制裁，據傳華府已開始對伊朗情報部門電腦系統發動網攻。

川普強調，伊朗不能擁有核武，若伊朗揚棄核武，將再度成為富裕、繁榮之國，他也會變成伊朗「最好的朋友」，「讓伊朗再次偉大」。