外資反手買超54億元 但賣超長榮航達1.95萬張居首位

台股今 (24) 日受到台積電 (2330-TW) 除息造成指數蒸發，但大盤在法人季底作帳，加上市場資金行情加持下，終場僅下跌 24.32 點，收在 10779.45 點，成交值 966.25 億元，外資及陸資買超 54.13 億元，其中遭空服員罷工而大量取消航班的長榮航 (2618-TW) ，再遭外資賣超 1.95 萬張，居外資今日外資第一，外資連 2 日賣超長榮航，賣超張數達 3.16 萬張。

三大法人今日集中市場合買 44.26 億元，其中自營商賣超 8.28 億元，投信賣超 1.59 億元，外資及陸資買超 54.13 億元。期貨市場方面，外資未平個口數減少 4309 口，未平倉合約口數降為 49386 口。

外資今日集中市場買超較多個股為，友達、新光金、臺企銀、群創、大同、旺宏、鴻海、玉山金、第一金、仁寶、中信金。今天外資在集中市場賣超較多的個股為長榮航、台積電、神基、日月光投控、大成鋼、潤泰新、中工、欣興、亞德客 - KY、晶電。

今天投信在集中市場買超較多的個股為潤泰新、神基、大成鋼、潤泰全、台勝科、智原、世芯 - KY、佳世達、正文、國巨；今天投信在集中市場賣超較多的個股為彩晶、友達、中信金、旺宏、技嘉、仁寶、兆豐金、長榮航、京元電、聯強、南亞科。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，台化、晶電、南亞、旺宏、中石化、聯電、太子、裕民、長榮航、燿華；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，台積電、台泥、新光金、達欣工、彩晶、奇鋐、台新金、和桐、易華電、和鑫。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股指數走勢仍有利於多方，且是金融、食品、水泥、塑化、紡織等類股走揚格局，大盤成交雖溫和，但個股卻是輪動表現，對台股大盤未來走勢不悲觀。