中鋼自結5月稅前盈餘年減36% 前5月稅前EPS約0.57元

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公告 5 月自結獲利，雖然第 2 季鋼價反彈，但在煉鋼原料煤、鐵走揚下，稅前盈餘 17.1 億元，月減 23%、年減 36%，每股稅前盈餘約 0.11 元；累計前 5 月稅前盈餘 90.56 億元，年減 15%，每股稅前盈餘約 0.57 元。

中鋼 5 月營收 323.65 億元，月減 2%、年減 8%、營業利益 17.91 億元，月減 27%、年減 37%，稅前盈餘 17.1 億元，月減 23%、年減 36%，每股稅前盈餘約 0.11 元。

累計中鋼前 5 月營收 1603.28 億元，年增 1%，營業利益 95 億元，年減 16%，稅前盈餘 90.56 億元，年減 15%，每股稅前盈餘約 0.57 元。

據了解，雖然中鋼第 2 季盤價反彈，但原料煤礦、鐵礦砂同步大漲，增加煉鋼成本，加上營收同步下滑，導致獲利大幅衰退。

銷量方面，中鋼 5 月碳鋼銷售量為 84.47 萬噸，內銷比率為 72%；本年累計碳鋼銷售量為 432.55 萬噸，內銷比率為 68%。

而中鋼第 3 季盤價走跌，不過董事長翁朝棟在日前股東會上指出，預計鋼市第 3 季將是谷底，預計第 4 季可望展開反彈。