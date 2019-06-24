【華冠投顧】上週五預告台股回頭是岸!今日回頭了!回完了嗎?!內文與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

not yet

受到台積電除權影響，台北股市早盤下跌 - 69 點開出，高檔賣盤的殺出下，早盤一度重挫 - 108 點，指數也跌破 10700 點；隨後低檔買盤稍有放大，指數跌勢縮小，終場下跌 - 24 點作收，收在 10779 點，成交量 968 億。

扣除台積電除權消失的 69 點，今天嚴格來說是上漲 + 45 點作收。只是從結構上來看，台積電並沒有展現填權氣勢，反而回到金融股強勢拉高；再者，雖然因為『回測季線』，低檔買盤有放大，但是賣壓並沒有縮手現象。此外，外資買盤力道僅 + 54 億；顯示在 G20 峰會前夕，市場買盤難有亮眼表現。因此，延續上星期『回頭是岸』規劃… 短線台股進入『? 正期』，今天雖然跌破 10700 點後，出現下引線的表現；投資期待修正結束。但武傑的答案是…『not yet』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6679 鈺太、3661 世芯 KY、4147 浩鼎、9955 佳龍、2732 六角、4943 康控 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3708 上緯投、2497 怡利電、1590 亞德 KY、3049 和鑫、2388 威盛、4979 華星光… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。