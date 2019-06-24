台股盤中—權王台積電穩步填息 金融、傳產撐盤 5日線失而復得

台股今 (24) 日受權王台積電除息影響，指數開盤蒸發 69.3 點，不過開盤不久大盤持穩表態，盤中台積電穩朝填息路上揚，股王大立光也回神，加上台塑三寶等傳產權值股出頭撐盤，富邦金、國泰金等金融權值股同樣站穩盤上，指數盤中跌幅收斂，5 日線失而復得，預估今日成交量約 1000 億元。

台股今日開盤下跌 69.52 點，以 10734.25 點開出，盤中最高一度站上 10778.86 點；電子三雄方面，台積電今日除息，穩朝填息路邁進，股王大立光今日股價也開低走高，並一度站回 5 日線，另外鴻海前董座郭台銘正式交棒，今日股價平盤上下震盪。

IC 設計族群今日表現強勢，點晶亮燈漲停，聚積、尼克森漲幅逾 5%，致新也上漲逾 4%，義隆、富鼎、盛群、智原漲幅也超過 3%，群聯、敦泰、通泰、海德威、禾瑞亞漲幅均超過 1%。

記憶體族群今日則由威剛跳空開高強勢領漲，漲幅逾 4%，旺宏漲幅也超過 3%，華邦電則是上漲逾 1.5%，南亞科、創見、十銓也同樣站穩紅盤以上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，雖然指數今日受台積電除息影響，點數蒸發呈現下跌，但整體架構仍強勢，且上周大盤大漲，短線有乖離修正壓力，修正完畢後仍有利指數持續震盪創高。