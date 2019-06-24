〈長榮罷工〉賴正鎰：應取消職業工會罷工權 明訂罷工預告期15天

長榮航 (2618-TW) 空服員罷工今 (24) 日邁入第 5 天，對此，商總理事長賴正鎰建議政府，應修訂「工會法」及「勞資爭議處理法」，應將航空業納入必要服務條款管制對象，並比照美、韓等國，取消「職業工會」罷工權，僅「企業工會」才享罷工權，且明訂罷工預告期為 15 天。

賴正鎰表示，對於長榮空服員行使罷工權益給予尊重，但長榮空服員工會突然在 20 日下午 2 時，才決定當天下午 4 時起進行罷工，大家都措手不及，且罷工至今已第 5 天，預計取消 900 航班，影響 20 萬人次。他指出，這不僅讓旅客權益受影響，也賠上台灣國際旅遊形象，更將長榮集團已故總裁張榮發過去建立起的國際航空公司形象，毀於一旦。

賴正鎰認為，華航與長榮兩大航空公司接連罷工，除賠上航空公司業績與形象，也重創台灣國際形象，並直接影響旅客，使台灣旅遊業損失慘重，包括旅行社、遊覽車、旅館業、貨運物流業等相關產業經營均受影響，在後續賠償與轉團方面也十分困擾，甚至嚇跑外資，不敢到台灣投資。

賴正鎰表示，英國首相柴契爾在其主政時代，強力修改「工會法」，嚴禁「職業工會」罷工，只有「企業工會」有罷工權，才讓當年英國社會經濟穩定下來，而後歐、美、韓等國家也比照。

賴正鎰指出，台灣這兩次長榮與華航空服員罷工，是由桃園市空服員職業工會發起罷工投票，且華航與長榮 2 家公司空服員互相參與投票，同意罷工，「哪有這樣的事」，他建議，台灣應比照修法，禁止「職業工會」發起罷工，僅「企業工會」可發起罷工。

賴正鎰並建議，在顧及國家形象與公共大眾權益下，政府應將「罷工預告期」入法，至少要有 15 天預告期，讓民眾可提早做好因應準備，尤其是「勞資協商不能將公眾權益當談判籌碼」。

賴正鎰也說，「勞資爭議處理法」第 53 條只規定教師、國防部及所屬單位禁止罷工，水電、天燃氣、醫院及金融證券等行業，因「影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益之事業，勞資雙方應約定必要服務條款，工會始得宣告罷工」，但「航空業」屬公共運輸業卻未受規範，似乎不合理。