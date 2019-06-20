〈每日外資外匯觀點〉聯準會釋出強烈降息信號 美元年底前恐怕都不好過

美國聯準會宣布利率維持不變，但決定內容明顯釋出強烈降息信號，美元遭到拋售，周四美元指數跌破 97，投資密切關注日本和英國央行今天的利率決議，預期再引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

與上月相比，聯準會在政策聲明中，承認通膨率「低於」2% 的預定目標，並將經濟活動從「穩健」下調為「溫和成長」，並刪除「耐心」一詞，轉為將「採取適當行動來維持經濟」，明顯釋出降息信號。

聯準會宣布利率決議後， CME Group 的 FedWatch Tool 顯示，市場預期聯準會降息的機率由 61.4% 急升至 83.7%。

富國證券高級經濟學家 Sam Bullard 表示，聯準會下調對美國經濟成長的評估，點陣圖也出現變化，明確暗示將在未來某個時點降息。

荷蘭國際銀行首席國際經濟學家 James Knightley 指出，聯準會的政策聲明中，明確指出「將採取適當行動來維持經濟」，意味著正在醞釀降息，並預期未來周期的首次降息將落在七月，明年可能還會降息三次。

華爾街新債王岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 日前預期，美元將迎來壞消息，2019 年底前，美元將展開跌勢。

澳新銀行預期日本央行本周利率決議將維持利率不變，但目前面臨降息的壓力愈來愈沈重，預期在政策聲明中，將對降息抱持開放態度。

三菱日聯認為，儘管日本央行此次利率決議不致出現降息的意外風險，至少在 2020 年春季前維持不變，但預期將採取「持續性放寬政策」。