【群益期貨】期貨市場獨有 用結算結束瘋狂

股市名言，空頭不死，多頭不止 (反之亦然，多頭不死，空頭不止)，行情要反轉要等停損單的出籠，不論是現貨、期貨市場都適用。

通常結束一波多頭派對，不論是短期的休息或造成反轉性的行情，往往都是以＂瘋狂＂來結束的，而瘋狂有二種：一種是「用瘋狂結束瘋狂」，簡單來說就是掃停損、空殺空 (多殺多) 的踩踏現象，造成空頭 (多頭) 集體式的＂被＂壓迫出場；另一種是利用期貨獨有的特色，「用期貨結算結束瘋狂」，期貨的到期結算制度，不論賺錢單、賠錢單，想不想走都得走，因此結算可以達到更完全的籌碼洗清、整頓效果。

上週五為六月第三個星期五，美股三大期指季月結算，扣除掉上星期五這次，往前回推一整年的四個季月，其中二次出現反轉的行情：一次在去年 9 月合約，由上往下反轉；一次是在去年 12 月合約，則是由下往上反轉；另外兩次則都是上漲過程的中繼站，結算後，進入小幅修正的走勢，短暫的休息之後再繼續上攻。

上週五的六月合約結算後，在此之前川習熱線剛好搭上了期指結算，使得軋空行情變得更加瘋狂，而結算後本週眾所矚目的 G20(或所謂的「G20 高峰會」) 即將召開，在川習 G2 高峰會之前，市場屏息以待，且籌碼已被結算重新洗牌，就比較不容易再展開連續性的行情。

此外，之前原本是股債同漲的結構，上週五開始出現股債同跌結構轉弱的現象，更加顯示出結算已解決了瘋狂，本週波動將變小，醞釀區間整理的走勢，等待 G2 變局。

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