〈每週CFTC報告〉投機者大增黃金多單近7萬口 寫單週增幅紀錄

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (7 日) 公布數據顯示，在 5 月 30 日至 6 月 4 日當週，受川普提出關稅威脅影響，看多墨西哥披索合約大減，同時，黃金投機性淨多單大增近 7 萬口，是 1986 年建立 COT 數據以來，史上最大的單週增幅，表明看多的意願因國際情勢不穩而升溫。

美元指數

整體來看，大型貨幣投機者本週削減了美元指數期貨市場的看多部位，但減幅並不多，共減 864 口，淨多單仍有 26234 口。

本週的多空單均減少，其中多單減少 2571 口，空單減少 1707 口。美元指數淨多單在今年 1 月 13 日到達 40513 口的高點之後，水位已逐漸下降，目前淨多頭部位是自 3 月底以來最低。

(圖表取自 countingpips.com)

其他貨幣

其中貨幣受政治局勢變化影響，英鎊的投機者再次押注空頭，淨空單再添 15766 口，到達約 4.77 萬口，連續 3 週淨空單增加，來到 1 月 22 日以來最看跌的水準。

墨西哥披索多單大減，淨多單減少逾 1.8 萬口，至 12.4 萬口。自從 4 月 16 日淨多頭部位創下 15.6 萬口的高點之後，過去 7 週有 6 週多單減少，不過目前淨多單仍處於 12.4 萬口的高水位，並且是投機者除美元指數外，唯一看漲的貨幣。

避險貨幣日圓本週淨多單大增 11188 口，但仍有逾 4.4 萬口的淨空單。歐元本週也見到多單增加，是連續第 2 週淨多頭部位上升。

(圖表取自 countingpips.com)

整體而言，本週多頭增加的是歐元、澳幣及日圓，看空合約增加的是美元指數、英鎊、瑞士法郎、加元、紐西蘭幣與墨西哥披索。

黃金

同樣受到政經整體環境急速變化影響，本週大型投機者大幅提高黃金期貨市場的看漲部位。

數據顯示，本週黃金期貨淨多單增加近 7 萬口，共 69427 口，使淨多頭部位到達 15.6 萬口，這是自 2018 年 4 月 17 日以來最看漲水準。

(圖表取自 countingpips.com)

本週黃金期貨多單共增 46014 口，空單減少 23413 口。

原油

受市場情緒惡化影響，能源投機者再次下調 WTI 原油期貨市場看多部位，本週淨多單減少 38770 口，使淨多單總數減至約 40 萬口。

連同本週在內，投機者已經連 6 週減少多頭部位，這段期間共減 14.7 萬口，處於 3 月 12 日以來多頭部位最少的時候，不過淨多單仍連 12 週維持在 40 萬口以上。